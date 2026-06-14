Çiftlikte üretilen süt, yoğurt ve peynir gibi ürünleri de doğrudan kullandıklarını belirten Asena, doğal yaşamın kendisi için büyük bir önem taşıdığını ifade etti. Şehir hayatından uzak bu düzenin kendisine iyi geldiğini söyleyen Asena, “Doğayı çok seviyorum. Doğal olan her şeyi çok seviyorum. Yani yaşamımda doğal olan her şeyi çok seviyorum. Bir sürü kuzu yetiştirdik. İneklerimiz var. Her şeyimiz sütümüz, yoğurdumuzu, peynirimizi oradan elde ediyoruz. Elimden geldiğince doğal olmayan hiçbir şeyi eve sokmamaya çalışıyorum. Çocuklarım bana mutluluk veriyor yani çocuklar dediğim kuzularım. Keçilerim var bir de” sözleriyle yaşam tarzını anlattı.