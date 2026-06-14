Oryantal Asena, iş insanı Kani Kudu ile yaşadığı birliktelik sonrası Yalova’daki çiftlik yaşamına geçti. Şehir hayatından uzaklaşan Asena, gününün büyük bölümünü çiftlikteki hayvanlarla geçirirken, yeni yaşam tarzını “çok mutlu” olduğunu sözleriyle anlattı.
Kani Kudu’nun Yalova’daki çiftliğine yerleşen Asena, burada koyun, kuzu, keçi, inek ve köpeklerle doğayla iç içe bir yaşam sürüyor. Günlük yaşamının büyük kısmını çiftlikte geçiren Asena, hayvanlara olan ilgisini “çocuklarım” ifadesiyle tanımlıyor.
Çiftlikte üretilen süt, yoğurt ve peynir gibi ürünleri de doğrudan kullandıklarını belirten Asena, doğal yaşamın kendisi için büyük bir önem taşıdığını ifade etti. Şehir hayatından uzak bu düzenin kendisine iyi geldiğini söyleyen Asena, “Doğayı çok seviyorum. Doğal olan her şeyi çok seviyorum. Yani yaşamımda doğal olan her şeyi çok seviyorum. Bir sürü kuzu yetiştirdik. İneklerimiz var. Her şeyimiz sütümüz, yoğurdumuzu, peynirimizi oradan elde ediyoruz. Elimden geldiğince doğal olmayan hiçbir şeyi eve sokmamaya çalışıyorum. Çocuklarım bana mutluluk veriyor yani çocuklar dediğim kuzularım. Keçilerim var bir de” sözleriyle yaşam tarzını anlattı.
Sanat kariyerine de devam edeceğini belirten Asena, sahne hayatında artık dans yerine sesiyle yer alacağını ifade etti. Murat Başaran ile yaptığı düetin lansmanının 20 Haziran’da gerçekleşeceğini söyleyen Asena, sahneye çıkmanın kendisine özgürlük hissi verdiğini dile getirdi.
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Sevgilisi Kani Kudu ise Asena ile olan birlikteliğinden duyduğu mutluluğu, “Hayatımı güzelleştiren kadınla beraberim ve çok mutluyum” sözleriyle ifade etti.
Yeni yaşamına adapte olan Asena’nın, çiftlikteki sade hayatı ve sanat kariyerindeki yeni yönelimi dikkat çekti.
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