Yılbaşı gecesi İbrahim Tatlıses ile buluşan Asena'nın hamlesi çok dikkat çekmişti. Eski sevgilisiyle tekrar bir projede yer almasının mümkün olmadığını söyleyen Asena, buluşmanın perde arkasında hangi duyguların yattığını anlattı.

YILLAR SONRA GELEN BULUŞMA

Yılbaşı gecesi magazin gündemine damga vuran Asena–İbrahim Tatlıses buluşması, geçmişteki büyük aşkı hatırlattı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Seneler sonra gelen buluşma da hem Asena hem de İbrahim Tatlıses ağlamıştı. Gözyaşlarının sel olduğu programda Bülent Ersoy ve Yıldız Tilbe de konuklar arasında yer alıyordu.









''BARIŞMA DEĞİL ARINMA''

Ancak Asena, buluşmanın barışma amaçlı olmadığını, kendini yenileme ve içsel bir arınma sürecinin parçası olduğunu vurguladı. “Kendimi yeniledim, yüklerimi bıraktım ve yoluma huzur içinde devam ettim” diyen Asena, eski sevgilisiyle bir daha bir araya gelmeyeceğini de net bir şekilde açıkladı.





Ayrıca Asena, karşılaşmanın tamamen kendi iç dünyasıyla ilgili olduğunu belirterek, yılbaşı gecesindeki o anların kendiyle hesaplaşma ve huzur bulma deneyimi olduğunu ifade etti.



