Uzun süredir iş insanı Kani Kudu ile birlikte olan Asena, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Sevgilisi için "Eşim" diyen ünlü oryantal, ilişkileriyle ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

''ÖMÜR BOYU YOL YÜRÜYECEKSİNİZ EŞTİR''

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Asena, Kani Kudu için neden "eşim" dediğini de anlattı.

"Ömür boyu yol yürüyecekseniz eştir. Biz eşimle güzel birliktelik yaşıyoruz. Devamını izleyip seyredeceğiz" diyen Asena, evlilik sorularına da açık kapı bıraktı.

ULTRA LÜKS ARACI DİKKAT ÇEKTİ

Asena'nın kullandığı ve Kani Kudu'nun hediye ettiği öğrenilen lüks otomobil de Nişantaşı'nda ilgi odağı oldu.

ÇİFTLİK HAYATINI TERCİH ETMİŞTİ

Bir süredir Kani Kudu'nun Yalova'daki çiftliğinde yaşayan Asena, doğal yaşamı tercih ettiğini açıklamıştı. Ünlü isim, sahnelerde artık dans yerine şarkılarıyla yer almak istediğini söylerken, boş zamanlarını çiftlikte hayvanlarıyla geçirdiğini ifade etmişti.

ABİ DİYORDU SONRADAN SEVGİLİ OLDU

Asena, daha önce ilişkisiyle ilgili yapılan yorumlara da yanıt vermişti. Ünlü isim, birlikteliğinin hem kendisinin hem de Kani Kudu'nun evliliklerini sonlandırmasının ardından başladığını belirterek, "Birlikte olduğum kişi boşanmış bir erkektir. Ben de evliliğini sonlandırmış bir kadınım" ifadelerini kullanmıştı.