İş insanı Kani Kudu ile yeni aşka yelken açan ünlü oryantal Asena, Nişantaşı'nda görüntülendi.
Lüks otomobili ve parmağındaki tektaş yüzüğüyle dikkat çeken ünlü isim, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Parmağındaki tektaş yüzüğe ilişkin soruyu yanıtlayan Asena, "Hamdolsun eşim aldı" ifadelerini kullandı.
'GÜZEL BİRLİKTELİK YAŞIYORUZ'
Asena, sevgilisine neden "eşim" dediğini de şu sözlerle açıkladı:
"Ömür boyu yol yürüyecekseniz eştir. Biz eşimle güzel birliktelik yaşıyoruz. Devamını izleyip seyredeceğiz."
Asena'nın kullandığı lüks otomobilin de Kani Kudu tarafından hediye edildiği öğrenildi.
İş insanı Hasan Dere ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran Asena, boşanmanın ardından Yalova'da müteahhitlik yapan iş insanı Kani Kudu ile birliktelik yaşamaya başlamıştı.