Asena Keskinci, başrolünde oynadığı “Üç Harfliler: Mühür” filminin galasında kamera karşısına geçti. Bir süre önce “Jasmine” filmindeki sahneleriyle gündeme gelen, yeni sezonda ise “Kızılcık Şerbeti” dizisinde Çimen karakterini canlandırmaya başlayan Keskinci'nin gala tarzı bu kez sosyal medyanın gündemine geldi.

“BU ANNECİĞİMİN TASARIMI”

Asena Keskinci'nin gala için tercih ettiği derin dekolteli kıyafet dikkat çekerken, muhabirler de oyuncuya “Gece için çok iddialı bir kıyafet giymişsiniz” dedi.

Keskinci ise kıyafetin annesinin tasarımı olduğunu belirterek, “Bu anneciğimin tasarımı. Onun kıyafetlerini giyiyorum genelde” yanıtını verdi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Keskinci'nin kıyafeti sosyal medyada da tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar “Bu kıyafet ne?”, “Bu dekolte hiç olmamış”, “Konuşulsun diye mi bu dekolte?”, “Ya hiç estetik durmuyor” şeklinde yorumlar yaptı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE ÇİMEN OLDU

Asena Keskinci, Selin Türkmen'in yerine “Çimen” karakteriyle “Kızılcık Şerbeti” dizisinin kadrosuna dahil olmasıyla ilgili de konuştu.

“İlk defa devam eden bir işe dahil oldum” diyen oyuncu, “Set aile ortamı gibi. Ben de oraya bir gelinmişim gibi gittim” ifadelerini kullandı.