Türk rock ve metal müziğinin uzun yıllardır sahnede olan isimlerinden Asena Özçetin, 53 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefat haberi, uzun süre solistliğini yaptığı Karakedi grubu tarafından duyuruldu. Acı haberin ardından müzisyen dostları ve sevenleri sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.

ASENA ÖZÇETİN NEDEN ÖLDÜ?

Asena Özçetin'in geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Sanatçının ölüm haberi, Karakedi grubunun paylaşımıyla duyurulurken meslektaşı Ogün Sanlısoy da yayımladığı mesajla Özçetin'e veda etti.

Kazanın nerede ve nasıl meydana geldiğine ilişkin ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Sanatçının bilinen bir hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğine ilişkin de doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

ASENA ÖZÇETİN KİMDİR?

Asena Özçetin, 14 Mayıs 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sanatçı bir ailenin tek çocuğu olan Özçetin, müziğe küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. Annesinin de etkisiyle müzikle erken yaşlarda tanışan sanatçı, zamanla rock ve metal müziğe yöneldi.

Profesyonel müzik kariyerine 1990'lı yılların başında Ankara'da başlayan Özçetin, 30 yılı aşkın müzik hayatı boyunca birçok grupta solist olarak sahne aldı. Farklı müzik projelerinde yer alan sanatçı, solo çalışmalarıyla da dinleyicilerinin karşısına çıktı.

ASENA ÖZÇETİN HANGİ GRUPLARDA YER ALDI?

Asena Özçetin, profesyonel müzik yolculuğundaki ilk önemli adımlarından birini 1991 yılında Ankara'da Çizgi Ötesi grubunu kurarak attı. Daha sonra Hard Lines adını alan grup, 1996 yılına kadar Ankara'daki çeşitli müzik mekanlarında sahne aldı.

Özçetin, ilerleyen yıllarda Vertigo ve DNA gibi gruplarla da çalışmalar yaptı. 1999 yılında Bora Egemen ile HarleQueen grubunu kuran sanatçı, topluluğun daha sonra Karakedi adıyla devam eden müzik yolculuğunda solistlik görevini üstlendi.

Karakedi ile Barışarock ve Rockİstanbul gibi festivallerde sahne alan Özçetin, Cats ve Ankara merkezli epik metal grubu Dragonborn'da da vokalist olarak yer aldı. Sanatçı ayrıca Şef Musa Göçmen yönetimindeki Senforock projesinde senfoni orkestrası eşliğinde rock ve metal eserlerini seslendirdi.

ASENA ÖZÇETİN'İN ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

Grup çalışmalarının yanı sıra solo kariyerine de önem veren Asena Özçetin, ilk solo albümü **"Uçurumlar Arasında"**yı 2009 yılında yayımladı. Kendi bestelerine de yer verdiği albüm, sanatçının müzikal yolculuğunda önemli bir yere sahip oldu.

Özçetin'in bilinen şarkıları arasında şunlar yer alıyor:

Uçurumlar Arasında

Yeter ki Susma

Bana Kalan

Kadınlar Bayramı

Kanatlar

Kimse Bilmez

Yoktur Eşin

Son Sözüm

30 yılı aşkın müzik kariyeri boyunca farklı gruplarda ve projelerde sahne alan Asena Özçetin, güçlü vokali ve rock-metal müzik alanındaki çalışmalarıyla müzik dünyasında iz bıraktı.