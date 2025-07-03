Fenerbahçe, transfer döneminde yıldız isimlere yönelirken son olarak listeye Paris Saint Germain'in İspanyol yıldızı dahil olmuştu.

Fenerbahçe, Marco Asensio için masadaki en iyi teklifi sunsa da dev bir rakip transferde süreci bozdu.

İTALYAN DEVİ DEVREDE

L'Equipe'in haberine göre İspanyol oyuncunun önceliği şu anda Türkiye'de değil. Süper Lig'de oynama ihtimalini ikinci plana atan Asensio için İtalyan devi de devrede. 29 yaşındaki İspanyol oyuncunun menajeri Jorge Mendes, Marco Asensio'yu Serie A ekiplerinden Milan'a önerdi.

İspanyol yıldız, özellikle AC Milan'ın ilgisinden sonra karar vermeden önce piyasadaki tüm seçeneklerini öğrenmeyi bekliyor.

İtalyan kulübününün teklifi astronomik olmasa bile PSG ile bir anlaşma zemini sağladı. Aynı zamanda Villarreal de oyuncuya olan ilgisini Fransız ekibine aktarsa da La Liga kulübü istenen mali şartlara yaklaşamadı.