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Fenerbahçe'de ne zaman fırtınasız bir sezon oldu hatırlamıyorum. Ligde yavaş yavaş toparlanma emareleri gösteren takım Aston Villa karşısında büyük hezimete uğradı. 6-0'lık yenilgiyi nasıl atlatacağı merak konusuydu.

Ama Alanyaspor karşısında 3-0'lık galibiyet sarı-lacivertliler üzerinde pusların bir kısmını kaldırdı. Galibiyet güzeldi ancak, karşılaşmada net bir ders de vardı: Greenwood penaltı kullanmasın.

İngiliz yıldız bir süredir eleştirilerin odağında olsa da yine de bir şekilde oyunun içinde kalmayı başarıyor. Tabii ondan beklenen uçup kaçması, çalım atması, daha çok gol ve asist elbette. Beklenti böyle olunca ne yapsa altında kalması da olağan bana kalırsa.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 6 yemiş olsa da, Fenerbahçe'nin ligde haftalardır gol yememiş olması da Ederson açısından göz dolduran bir performans.

Asensio'ya maşallah dememiz bile yetti elbet. İspanyol yıldızın ameliyat olarak uzun süre sahalardan uzak olacağı açıklandı. Üzülerek söylemeliyim ki, galiba bu hikaye burada bitti. Asensio denilince aklına Talisca geliyor insanın. İster istemez, elde değil.

Velhasıl, Fenerbahçe şimdi tüm bu yaşananların gölgesinde önce Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'ı konuk edecek, ardından da Galatasaray deplasmanına çıkacak.

Şampiyonlar Ligi serüveni ve Süper Lig'in devamı için ne konuşacağımızı ise bu maçlardan çıkacak sonuç belirleyecek.