İSPANYA Milli Takımı’nın kadrosu açıklandığında Fenerbahçeliler büyük bir üzüntü yaşadı. Kanarya’nın yıldızı Marco Asensio aday kadroda yoktu. Neden? Çünkü Matador sakat. Asensio, PSG döneminden kalma sakatlık bölgesinde devam eden ağrılar nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Son haftalarda ağrılarına rağmen büyük fedakârlık göstererek sahaya çıktı.

GÖZÜNDEN SAKINIYOR

TEKNİK Direktör Domenico Tedesco, İspanyol oyuncuyu riske atmamak için temkinli davranıyor. Teknik ekip, Matador’u tam hazır olmadan sahaya sürmek istemiyor ve yüksek tempolu antrenmanlardan uzak tutarak korumaya çalışıyor. Sezon sonuna kadar bu yaklaşımın devam etmesi ve olası daha ciddi sakatlık riskinin önüne geçilmesi hedefleniyor. DERBİDE %100 HAZIR MİLLİ ara ise Asensio için adeta ilaç gibi gelecek. İspanyol yıldız, uluslararası maç döneminde aktif dinlenme programı uygulayacak ve kulüp sağlık heyeti tarafından tedavi görecek. Bu süreçte Asensio’nun ağrılarının azalması ve milli ara sonrası yüzde yüz formda sahaya dönmesi planlanıyor. Beşiktaş derbisinde hazır bir Asensio olacak.