Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe’de Marco Asensio, Beşiktaş maçında sakatlanarak oyun kenarına gelmişti.

Dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan İspanyol futbolcunun MR'ı ödem nedeniyle çekilememişti. Sarı lacivertli kulüp, yapılan son tetkiklerin ardından Asensio'nun sağlık durumnu açıkladı.

Fenerbahçe, Marco Asensio'nun gerçekleştirilen tetkikleri sonucunda, sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek olan Marco Asensio, Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak. Tedavi sürecinde durumunu yakından gözlemlemek için bir MR daha çekileceği aktarıldı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıkan Asensio, 13 gol ve 14 asistlik katkı sağlayarak takımın en etkili isimlerinden biri oldu.