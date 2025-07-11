Jhon Duran transferinin ardından Fenerbahçe, ikinci bombayı Marco Asensio’yla patlatmaya hazırlanıyor. Başkan Ali Koç, PSG yönetimiyle yaptığı görüşmede Asensio'nun bonservisi konusunda 15 milyon Euro'ya el sıkıştı. İspanyol 10 numaraya da yıllık 9 milyon Euro maaş teklif edildi.
GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜ
Asensio'yla pazarlıklara başlayan Fenerbahçe, bonuslarla bu maaşı yükseltebilir. Ayrıca 29 yaşındaki orta sahayla görüntülü konuşma gerçekleştirildiği ve İstanbul'da oturacağı evin sunumu yapıldı. Asensio'nın lüks villayı çok beğendiği ve onayladığı öğrenildi.