Bu sezon Fenerbahçe forması ile kariyerinin en iyi dönemlerini yaşayan İspanyol yıldız Marco Asensio'nun talipleri günden güne artıyor.

Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio için İspanya'dan yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

3 İSPANYOL PEŞİNDE

Fichajes'te yer alan habere göre, İspanya'dan daha önce Villarreal ve Sevilla iddiası gündeme gelen Asensio için bu kez Real Sociedad devrede.

Habere göre Asensio, Real Sociedad'ın öncelikli transfer hedefleri arasında yer alıyor. İspanyol ekibi, Fenerbahçe'deki performansı ile dikkat çeken 30 yaşındaki futbolcunun transferi için harekete geçti. Sarı lacivertliler, astronomik bir teklif gelmediği sürece Asensio'nun satışına sıcak bakmıyor. Haberde Asensio'nun LaLiga’ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi..

Bu sezon 36 maçta forma giyen Marco Asensio, Fenerbahçe adına 13 gol attı ve 14 asist kaydetti.