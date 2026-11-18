Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, sol dizinden geçirdiği ameliyatın ardından rehabilitasyon sürecinde yeni bir aşamaya geçti. Bireysel çalışmalarına hız veren Asensio, spor salonunda yaptığı özel antrenmandan görüntüleri kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.
Sarı-lacivertli kulüp, 21 Ekim'deki açıklamasında Asensio'nun sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da başarılı bir artroskopik operasyon geçirdiğini duyurmuştu.
Kulüp sağlık ekibi, futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık üç ay sürmesini öngörmüştü.