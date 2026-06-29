Modern uçak gemilerinin savaş jetlerini taşıyan devasa uçuş güvertelerinin tamamen yüksek mukavemetli denizcilik sınıfı çelikten üretildiği belirtildi. Bu özel yapısal mühendislik, jetlerin kalkış esnasında oluşturduğu aşırı ısıya karşı tam koruma sağlıyor.

GÜVERTE TASARIMININ TARİHSEL DEĞİŞİMİ NEDİR?

Deniz havacılığının ilk yıllarında uçak gemilerinin uçuş güverteleri tahta kalaslardan inşa ediliyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren zırhlı çelik uçak gemisi güverteleri küresel askeri standart haline geldi.

Çelik yapılar gemiyi ve hangardaki uçakları düşman saldırılarından korurken gemi gövdesine de yüksek mukavemet kazandırıyor. Bu çelik güvertelerin kesin kalınlık ölçüleri ise askeri gizlilik kapsamında tutuluyor.

KAYMAZ KAPLAMA NASIL YENİLENİYOR?

Çelik güvertelerin üzeri, uçakların ve personelin sert deniz koşullarında denize düşmesini engellemek için yüksek sürtünmeli kaymaz bir kaplamayla kaplanıyor. Bu kaplama malzemesi, güverte yapısını aşırı ısı ve fiziki gerilmelere karşı doğrudan koruyor.

Belirli kullanım ömrü bulunan bu özel kaplamanın düzenli olarak yenilenmesi gerekiyor. Örneğin USS Gerald R. Ford uçak gemisinin kaplaması, 2017'deki hizmete girişinden sonra 2025 yılında ilk kez üç hafta süren bir çalışmayla tamamen değiştirildi.