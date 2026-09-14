Doğu Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin Xuhui kampüsünde uygulanan proje, Dow ve süt ürünleri markası Shiny Meadow iş birliğiyle gerçekleştirildi. Normal şartlarda düşük değerli kabul edilen plastikler böylece yol kaplamasının bir parçasına dönüştürüldü.

SÜT ŞİŞELERİ NASIL YOLA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ?

Toplanan süt şişeleri ve diğer plastik atıklar işlenerek tüketim sonrası geri dönüştürülmüş plastik haline getirildi. Elde edilen malzeme daha sonra polimerle modifiye edilmiş asfalt üretiminde kullanıldı. Proje kapsamında 6.000’den fazla süt şişesi ve plastik atık, üniversite kampüsündeki yolun yapımına dahil edildi.

SÜT ŞİŞELERİNİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ NEDEN ZOR?

Süt şişeleri teknik olarak geri dönüştürülebiliyor. Ancak şişelerin içinde kalan süt kalıntılarının yüksek düzeyde kirliliğe neden olması, geri dönüşüm tesislerinin bu ambalajları kabul etmesini zorlaştırabiliyor. Bu nedenle geri dönüştürülebilecek bazı şişeler düşük değerli plastik atık olarak değerlendirilebiliyor. Projede ise bu malzemeler asfalt üretiminde kullanılabilecek bir ham maddeye dönüştürüldü.

PLASTİK KATILAN ASFALT NE SAĞLIYOR?

Dow, geri dönüştürülmüş plastik kullanımının ihtiyaç duyulan asfalt miktarını azaltabileceğini ve yolun kullanım ömrünü uzatma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Şirket ayrıca yöntemin enerji tüketimi ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayabileceğini bildirdi. Uygulama aynı zamanda geleneksel geri dönüşüm sistemlerinde değerlendirilmesi zor olan plastiklerin altyapı projelerinde yeniden kullanılmasını sağlıyor.

BAŞKA ÜLKELERDE DE UYGULANDI MI?

Şanghay’daki çalışma, Dow’un Asya’da geri dönüştürülmüş plastikleri yol yapımında kullanmaya yönelik projelerinden biri oldu. Şirket 2017’de Endonezya’nın Depok kentinde geri dönüştürülmüş plastik kullanarak yol iyileştirme çalışmalarına başladı. Daha sonra Hindistan’ın Pune ve Bangalore kentlerindeki yol projelerinde ortaklarla çalışıldı. Tayland’da ise Siam Cement Group ile benzer çalışmalar için iş birliği gerçekleştirildi.