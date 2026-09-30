Los Angeles’ta sıcak havalarda asfaltın yüksek sıcaklıklara ulaşması üzerine bazı yol ve sokaklarda farklı bir yöntem uygulandı. Koyu asfaltın üzeri güneş ışığını daha fazla yansıtan açık renkli özel bir kaplamayla kaplandı.

KOYU ASFALT GÜNEŞ ENERJİSİNİ EMİYOR

Geleneksel koyu renkli asfalt, güneş ışınlarının önemli bölümünü emerek gün içerisinde ısınıyor. Özellikle sıcak ve güneşli günlerde yol yüzeyindeki sıcaklık çevredeki hava sıcaklığının üzerine çıkabiliyor. Los Angeles’taki uygulamada asfaltın güneş enerjisini emme miktarının azaltılması hedeflendi.

Yollara uygulanan açık renkli yansıtıcı kaplama, koyu asfaltın aksine güneş enerjisinin daha büyük bölümünü geri yansıtıyor. Böylece yol yüzeyinde biriken ısının azaltılması amaçlanıyor. Uygulama kapsamında bazı asfalt yüzeyler gri ve beyaza yakın bir görünüme kavuştu.

YÜZEY SICAKLIĞINI DÜŞÜRMEYİ HEDEFLEDİLER

Uygulamanın temel amacı asfalt yüzeylerin güneş altında ulaştığı sıcaklığı düşürmek oldu. Güneş ışınlarının daha fazla yansıtılmasıyla kaplama yapılan yolların koyu renkli asfaltlara göre daha az ısınması hedeflendi.

Los Angeles’ta yansıtıcı yol kaplamaları belirlenen sokak ve bölgelerde kullanıldı. Açık renkli yüzeyler sayesinde asfaltın güneş ışınlarını emmesi yerine daha büyük bölümünü yansıtması sağlandı. Böylece sıcak günlerde yol yüzeylerinde oluşan yüksek sıcaklığa karşı farklı bir yöntem uygulanmış oldu.

ASFALT NEDEN BEYAZA YAKIN GÖRÜNÜYOR?

Yollarda kullanılan malzeme klasik anlamda beyaz boya yerine güneş ışığını yansıtmak amacıyla geliştirilen açık renkli bir kaplamadan oluşuyor. Kaplama asfaltın koyu görünümünü değiştirirken, temel işlevini yüzeye ulaşan güneş enerjisinin daha az emilmesi oluşturuyor.