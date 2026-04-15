Bolivya’nın balta girmemiş ormanlarına uzanan, sislerin arasından sıyrılan bir yol düşünün. Adı yerel dilde "El Camino de la Muerte", yani tam karşılığıyla Ölüm Yolu. Her yıl onlarca can alan, hatayı asla affetmeyen bu yol, neden dünyanın dört bir yanından binlerce insanı kendine çekiyor?

Korkunun Coğrafyası: 4.650 Metreden Aşağıya Serbest Düşüş

Yolculuk, Bolivya'nın başkenti La Paz’dan başlıyor. Deniz seviyesinden tam 4.650 metre yükseklikteki dondurucu La Cumbre geçidinden yola çıkıyorsunuz ve sadece 60 kilometre içinde kendinizi 1.200 metre yükseklikteki tropikal Amazon ormanlarında buluyorsunuz. Bu ani irtifa değişimi, yolu sürekli sisli ve yağışlı kılıyor.

Bariyer Yok, Asfalt Yok, Geri Dönüş Yok

Yungas Yolu’nu "dünyanın en tehlikeli yolu" yapan şey sadece yüksekliği değil; tasarımındaki (veya tasarımsızlığındaki) kusurlar. Yolun ortalama genişliği sadece 3 metre. Bir yanda devasa bir uçurum yükselirken, diğer yanda yolu koruyan tek bir bariyer bile bulunmuyor. Karşıdan bir araç geldiğinde, birinin uçurumun tam kenarına santimetrelerle ölçülecek kadar yaklaşması gerekiyor.

Kurallarının Ters İşlediği Tek Yer

Bolivya’da trafik sağdan akar, ancak Yungas Yolu’nda kurallar değişir! Burada sürücüler soldan gitmek zorundadır. Neden mi? Çünkü soldan giden sürücü, aracının tekerleğinin uçurumun kenarına ne kadar yakın olduğunu camdan sarkarak kontrol etmek zorundadır. Bu "hayatta kalma kuralı", bu yolu dünyadaki diğer tüm yollardan ayırıyor.

"Ölüm Yolu" Adı Nereden Geliyor?

1990’ların ortasına kadar bu yolda her yıl ortalama 200 ila 300 kişi hayatını kaybediyordu. Yol kenarındaki sayısız haç ve anıt, aşağıya yuvarlanan otobüslerin ve kamyonların sessiz tanıkları olarak duruyor. 2006 yılında modern ve güvenli bir alternatif yol yapılsa da, Yungas artık bambaşka bir kitlenin hedefinde: Adrenalin bağımlısı bisikletçiler.

Bisikletle Ölümle Dans Etmek

Bugün Yungas Yolu, dünyanın en ekstrem bisiklet rotalarından biri. Her yıl binlerce turist, sadece iki tekerlek üzerinde bu uçurum kenarlarından aşağıya süzülmek için Bolivya’ya akın ediyor. Ancak bu "turistik" aktivite bile oldukça riskli; hızını alamayıp virajı alamayan bisikletçiler, maalesef bu yolun trajik istatistiklerine eklenmeye devam ediyor.