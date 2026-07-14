Belçika’daki ünlü hayvanat bahçesi Pairi Daiza, çevreye tek bir zarar bile vermeden devasa bir enerji devrimi yapılabileceğini tüm dünyaya kanıtladı.

Avrupa'nın en çok ödül alan hayvanat bahçesi olan Pairi Daiza, yeni bir arazi işgal etmek yerine zaten betonla kaplı olan dev otoparkını Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santrallerinden birine dönüştürdü.

Ne tarım arazisi gitti ne de tek bir ağaç kesildi

Güneş enerjisi projelerinin en büyük çıkmazı, panelleri yerleştirecek devasa boş araziler bulmaktır. Belçika’daki bu proje ise sıfır doğa kaybıyla hayata geçirildi.

Proje için tek bir metrekare bile yeni yeşil alan imara açılmadı.

Hiçbir tarım arazisi feda edilmedi, hiçbir vahşi doğa alanına dokunulmadı. Zaten arabaların park etmesi için asfalt dökülmüş, "görevini tamamlamış" bir alan kullanıldı.

7 bin araçlık otopark tam 62 bin güneş paneliyle kaplandı

Hayvanat bahçesi yönetimi, 7 bin araçlık otoparkın yüzde 80'inin üzerini tam 62 bin 750 adet güneş paneliyle kapattı. Bu devasa çatı sistemi, güneşin en tepede olduğu anlarda tam 20 megavat elektrik üretiyor.

Bu rakamın büyüklüğünü anlamak için şöyle özetleyelim:

Üretilen bu elektrik, koskoca hayvanat bahçesinin harcadığı tüm enerjiden çok daha fazla.

Hayvanat bahçesinin ihtiyacı karşılandıktan sonra kalan fazla enerji, otoparkta bekleyen elektrikli araçları şarj etmek için kullanılıyor.

Oradan da artan elektrik, şehrin şebekesine satılarak hayvanat bahçesine dev bir gelir kapısı aralıyor.

Sürücüler için de büyük konfor

Projenin en güzel yanı, otoparkın asli görevini hiç aksatmadan sürdürmesi. Güneş panelleri arabaların oldukça üzerinde, adeta dev birer şemsiye gibi duruyor.

Bu sayede sürücüler için de harika bir konfor alanı oluştu: Arabalar yazın kavurucu sıcağında doğrudan güneşe maruz kalıp fırına dönmüyor, kışın ve yağmurlu günlerde ise tamamen kuru kalıyor. Yani hem doğa kazanıyor hem işletme kazanıyor hem de ziyaretçiler rahat ediyor.

800 milyon otopark boşta yatıyor

Bu proje, özellikle devasa otoparklara sahip diğer ülkelere de büyük bir ders veriyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaklaşık 800 milyon park yeri olduğu tahmin ediliyor. Bu otoparkların neredeyse tamamı doğrudan güneşin altında duran, hiçbir şey üretmeyen ve sadece ısıyı emen devasa asfalt yığınlarından ibaret. Bu durum, şehirlerin fırın gibi ısınmasına neden olan "kentsel ısı adası" etkisini doğrudan körüklüyor.

2023 yılında yapılan çarpıcı bir analiz, ABD’deki mevcut otoparkların üzerinin tıpkı Belçika’daki gibi güneş paneli tenteleriyle kaplanması durumunda, tüm ülkenin elektrik ihtiyacının neredeyse yarısının sadece otoparklardan karşılanabileceğini ortaya koymuştu.

Belçika'daki bu başarılı örnek, temiz enerjiye geçmek için doğayı tahrip etmeye gerek olmadığını, sadece elimizdeki beton yığınlarını akıllıca kullanmamız gerektiğini tüm dünyaya gösteriyor.