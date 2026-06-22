Kolombiya'nın Medellín kenti, kentsel ısı adaları ve hava kirliliğiyle mücadele kapsamında 2016 yılında başlattığı "Yeşil Koridorlar" projesiyle şehir sıcaklığını bazı bölgelerde 3°C'ye kadar düşürmeyi başardı. Doğal altyapı hamlesi, Birleşmiş Milletler (BM) dahil pek çok uluslararası kuruluş tarafından örnek kentsel planlama modeli olarak gösterildi.

ISI ADALARI OLUŞUYOR

Aburra Vadisi'nde yer alan ve dağlarla çevrili olan 2,7 milyondan fazla nüfuslu Medellin şehri, coğrafi yapısı nedeniyle kısıtlı bir hava sirkülasyonuna sahip. Bu durum, kentte Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sınırlarının üzerinde hava kirliliğine ve kentsel ısı adalarının oluşmasına zemin hazırlıyor. Yapılan araştırmalar, bölgede 1940-2012 yılları arasında kentsel büyümeye bağlı olarak her on yılda ortalama 2°C'nin üzerinde bir sıcaklık artışı yaşandığını ortaya koydu.

Belediye yönetimi, yerel kuruluşlar ve topluluk ortaklığıyla 2016 yılında bu artışı durdurmak amacıyla bitki örtüsünü kentsel bir altyapı aracı olarak kullanma kararı aldı.

30'DAN FAZLA YEŞİL KORİDOR KURULDU

Projenin temel stratejisi, şehir genelinde daha önce birbirinden bağımsız ve yalıtılmış halde bulunan doğal alanları kesintisiz bir bitki ağıyla birbirine bağlamak üzerine kuruldu.

Proje kapsamında 18'i cadde ve sokaklarda, 12'si ise nehir kenarlarında olmak üzere toplam 30'dan fazla yeşil koridor oluşturuldu.

Çalışmalarda beton ve asfalt kaplı alanların bir kısmı sökülerek, yağmur suyunu emen geçirgen toprak ve bitki örtüsüyle değiştirildi.

Yatırım kapsamında şehir genelinde yaklaşık 880 bin ağaç ve 2,5 milyon küçük bitki dikimi gerçekleştirildi. Sürece ağaçların yanı sıra çalılar, dikey bahçeler, zemin kaplama bitkileri ile çatı ve nehir kıyısı düzenlemeleri dahil edildi.

CANLI BİR FİLTRE GÖREVİ GÖRÜYOR

Yeşil Koridorlar projesinin hayata geçirilmesinin ardından kentteki termometrelerde somut düşüşler kaydedildi. Şehir genelinde sıcaklıklar ortalama 2°C azalırken, bazı noktalarda bu düşüş 3°C'yi buldu.

Sıcaklık kontrolünün yanı sıra, dikilen ağaçların havada asılı kalan toz, karbondioksit ve diğer kirletici partikülleri emerek canlı bir filtre görevi gördüğü ve hava kalitesini artırdığı rapor edildi. Bitki örtüsünün zenginleşmesiyle birlikte yerel hayvan faunası da şehre geri dönmeye başladı ve kent sakinleri için yeni sosyal yaşam alanları oluştu.