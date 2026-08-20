Hollanda başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde yürütülen altyapı projelerinde, geri dönüştürülmüş atık plastiklerden üretilen modüler yol sistemleri giderek daha fazla kullanım alanı buluyor. "PlasticRoad" adı verilen bu konsept, geleneksel asfalt kaplama yöntemlerine yenilikçi ve çevresel bir alternatif sunarak yol inşaatındaki süreçleri baştan şekillendiriyor.

BOŞ PLASTİK PANELLER YOLLARA DÖŞENİYOR

Endüstriyel tesislerde önceden üretilen içi boş plastik paneller, şantiye alanına taşınarak birbirine kilitlenen modüler parçalar halinde kuruluyor. Panellerin sahada doğrudan birleştirilmesi, geleneksel asfalt döküm ve sıkıştırma işlemlerine kıyasla yol yapım sürelerini ve trafiğe kapalı kalınan zamanı %70’e varan oranlarda azaltıyor. Asfalta kıyasla son derece hafif bir yapıya sahip olan bu malzeme, özellikle yumuşak zeminli bölgelerde yaşanan oturma ve çökme risklerini en aza indiriyor.

SEL RİSKİ ENGELLENİYOR

Panellerin içi boş tasarımı, yalnızca hafiflik sağlamakla kalmayıp iklim değişikliğine bağlı ani ve yoğun yağışlarda su yönetimini kolaylaştırıyor. Yolun altında yer alan bu kanallar, biriken yağmur suyunu anında emerek geçici bir depolama ve tahliye alanı işlevi görüyor. Böylece yüzeyde su birikintisi oluşumu ve sel riski önleniyor. Aynı zamanda bu boşluklar, ekstra kazı çalışmasına gerek kalmadan elektrik kabloları, su boruları, fiber optik hatlar ve akıllı şehir sensörlerinin kolayca döşenmesine imkan tanıyor.

EKONOMİYİ DESTEKLİYOR

Atık plastiklerin ham madde olarak değerlendirildiği bu teknoloji, karbon emisyonlarını düşürmeyi ve döngüsel ekonomiyi desteklemeyi hedefliyor. Çatlama, çukur oluşumu ve don olaylarına karşı asfalttan kat kat daha uzun ömürlü olan modüler paneller; düşük bakım maliyetleriyle öne çıkıyor. Teknoloji şu aşamada ağırlıklı olarak bisiklet yolları, yaya alanları, otoparklar, park yolları ve hafif taşıt trafiğinin bulunduğu yerel güzergahlarda uygulanıyor.