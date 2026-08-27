Sistem sayesinde yazın aşırı ısınan asfalt serinletilirken, yer altında depolanan enerji kışın yeniden yol yüzeyine gönderilecek. Araştırmacılar bu yöntemle buzlanmanın azaltılmasını, karın daha hızlı eritilmesini ve sıcaklık değişimlerinin yol yüzeyinde oluşturduğu hasarın önüne geçilmesini hedefliyor.

ISIYI 100 METRE DERİNLİKTE SAKLAYACAKLAR

Teknolojinin çalışma prensibi oldukça basit. Asfaltın hemen altındaki boruların içerisinde sıvı dolaştırılıyor. Yaz aylarında güneş altında ısınan yolun enerjisi bu sıvıya aktarılıyor ve ardından yaklaşık 100 metre derinliğe ulaşan dikey kuyulara gönderiliyor.

Yolun tamamının 100 metre altına boru döşenmiyor. Yol yüzeyindeki yatay borular, belirli noktalarda açılan yaklaşık 100 metrelik sondaj kuyularıyla bağlantılı çalışıyor. Isı, bu kuyuların çevresindeki yer altında aylar boyunca depolanabiliyor.

Havalar soğuduğunda sistem ters yönde çalışıyor. Yazın yer altında biriktirilen ısı yeniden yüzeye taşınıyor ve asfaltın sıcaklığını yükseltmek için kullanılıyor. Böylece yollarda tuzlama ve diğer buzla mücadele yöntemlerine duyulan ihtiyacın azaltılması amaçlanıyor.

YOLLARIN ÖMRÜNÜ UZATABİLİR

Projenin yalnızca kış aylarında buzlanmayı önlemek için kullanılmayacağı belirtiliyor. Yazın aşırı sıcaklık asfaltın yumuşamasına ve zamanla deformasyona uğramasına neden olurken, kışın donma ve çözülme döngüsü çatlakların büyümesine ve çukurların oluşmasına yol açabiliyor.

Araştırmacılar, yol sıcaklığını yıl boyunca daha dengeli tutarak çatlak ve çukur oluşumunu azaltmayı, asfaltın kullanım ömrünü uzatmayı ve bakım masraflarını düşürmeyi hedefliyor. Yol yüzeyinden çekilen fazla ısının yakınlardaki binaların ısıtılmasında kullanılabilmesi de sistemin olası kullanım alanları arasında bulunuyor.

GERÇEK YOLDA DENENECEK

Surrey Üniversitesi araştırmacıları teknolojiyi daha önce laboratuvar ve kontrollü alanlarda test etti. Yeni aşamada ise sistemin gerçek yol koşullarındaki performansının ölçülmesi planlanıyor.

Çalışmalarda yolun ne kadar ısı toplayabildiği, bu enerjinin aylar boyunca yer altında ne ölçüde korunabildiği ve kışın asfalt yüzeyine ne kadarının geri aktarılabileceği incelenecek. Sonuçların başarılı olması halinde teknoloji, gelecekte yeni yapılan yolların yanı sıra mevcut yol altyapısına da uygulanabilecek.