Kış aylarında yollarda oluşan buzlanmayı önlemek amacıyla araştırmacılar, asfaltın altından sıcak sıvı geçiren bir sistem geliştirdi. Laboratuvar ortamında test edilen yöntem, yol yüzeyini saatler içinde sıfır derecenin üzerine çıkarabildi.

Araştırmacılar, buzlanmayla mücadele için asfaltın altındaki temel tabakasına borular yerleştirdi. Boruların içinden 31,5 derece sıcaklığında sıvı geçirilerek yol yüzeyinin ısıtılması hedeflendi.

Eksi 10 dereceye kadar soğutulan özel bir kabinde yapılan deneyde, başlangıçta yaklaşık eksi 7 dereceye düşen yol yüzeyinin sıcaklığı zamanla yükseldi. Boruların giriş ve orta bölümlerinin üzerindeki yüzey yaklaşık 11 saat sonra sıfır derecenin üzerine çıkarken, çıkışa yakın bölümde bu seviyeye ulaşılması 16 saati buldu.

BUZ KÜPLERİYLE DE DENENDİ

Sistemin buzlanma karşısındaki etkisini inceleyen araştırmacılar, yol yüzeyine yaklaşık 2,5 santimetre kalınlığında buz küpleri yerleştirdi. Pompanın çalıştırılmasıyla birlikte yüzey sıcaklığı yaklaşık 10 saat içinde yeniden sıfır derecenin üzerine çıktı.

Deney sonuçları, asfaltın altından dolaştırılan sıcak sıvının buzlu yüzeyleri ısıtabildiğini gösterdi. Araştırmacılar, ısının zeminin derinliklerine yayılmasını azaltmak için boruların altına yalıtım malzemesi eklenmesini de önerdi.

GERÇEK YOLLARDAKİ ETKİSİ BİLİNMİYOR

Geliştirilen sistem henüz gerçek otoyollarda denenmedi. Çalışma, küçük ölçekli bir yol örneği üzerinde gerçekleştirildi. Boruların gerçek yol koşullarına uygun malzemelerle değiştirilmesi gerektiği de belirtildi.

Yöntemin yoğun trafik altında, uzun yol kesimlerinde ve sert kış koşullarında nasıl sonuç vereceği yapılacak yeni çalışmalarla belli olacak.