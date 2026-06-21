Ali Can POLAT/ SÖZCÜ

İktidarın belirlediği ücretler, sokakta karşılık bulamıyor. Enflasyon nedeniyle, işe yeni başlayacak olanlar kendi asgari ücretini belirliyor. İktidar bu konuda bir adım atmasa da çalışanların iş ilanlarındaki en düşük maaş beklentisi 35 bin lira oldu.

Mavi yaka iş ilanı platformu 24 Saatte İş'in verilerine göre iş arayanların en düşük maaş talebi 35 bin liraya yükseldi. Platformun Kurucu Ortağı Mert Yıldız, "Asgari ücret seviyesindeki (28 bin lira) tekliflerin adaylar tarafından giderek daha az kabul gördüğü bir dönem başladı" diye konuştu.

BEYAZDAN MAVİYE

Öte yandan Türkiye'de ekonomik krizle birlikte hemen her alanda şaşan dengelerin, özellikle orta sınıfta yarattığı erime de verilere yansıdı. Beyaz yakalıların ücretleri büyük şehirlerde ve şehir merkezlerinde yaşamaya yetmemeye başlayınca bu alandan mavi yakaya geçişler arttı. Yine aynı platformun verilerine göre, 3 yıl önce platformdaki adayların geçmiş deneyimlerinde beyaz yaka olanların oranı yüzde 12 iken, şimdi bu oran yüzde 28'e kadar çıktı.

Platformun adaylarla yaptığı anket çalışmasına göre, adayların bir iş teklifini değerlendirirken en fazla önem verdiği unsur yüzde 34 ile çalışma şartları oldu. İkinci sırada yüzde 32 ile ücret beklentisi yer aldı.