İktidarın memur, işçi ve emekliye yıl başında verdiği zamlar 5 ayda buhar oldu. Milyonlarca memur ve emeklinin aldığı zam enflasyon karşısında tamamen tükenip eksiye geçti. Asgari ücretin alım gücü mayıs sonu itibarıyla TÜİK enflasyonuna göre 19.206 liraya, ENAG enflasyonuna göre de 17.561 liraya düştü.

Memur ve emekliye Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) resmi enflasyonu dikkate alınarak temmuzda ara zam yapılacak. Ancak o zam da gerçek hayat pahalılığı karşısında milyonlarca dar gelirliyi korumaya yetmeyecek.Yılın başında asgari ücrete 1 yıl için yüzde 30, memur ve memur emeklisi aylıklarına yüzde 11.54 ve işçi, esnaf, çiftçi emeklilerine de yüzde 15.75 oranında zam yapılmıştı.

ZAMLAR BUHAR OLDU

Ancak enflasyon daha yılın 5 ayında TÜİK hesabıyla yüzde 15.09, ENAG hesabıyla da yüzde 25.87 oldu. Yıl başında 17.002 liradan 22 bin 104 liraya çıkarılan asgari ücretin alım gücü ENAG’ın açıkladığı enflasyona göre haziran başı itibarıyla 17.561 liraya düştü. Böylece bütün bir yıl için verilen 5.102 liralık zammın 4.543 lirası buhar oldu, geriye sadece 559 lira kaldı.

Haziran enflasyonunun da 559 lirayı eriteceği düşünüldüğünde asgari ücretli yılın ikinci yarısına sıfır zamla girmiş olacak. Aynı şekilde yılın başında 12.500 liradan 14.469 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığının reel alım gücü de TÜİK’e göre 12.572 liraya, ENAG’a göre 11.495 liraya düştü. En düşük memurun maaşı ise yıl başında yapılan 5.520 lira zamla 42.166 liraya çıkmıştı. Ancak bu memurun reel alım gücü haziran başı itibarıyla TÜİK enflasyonuna göre 36.580 liraya düştü.

İktidar ara zam planlamıyor

Yılın ikinci yarısı yaklaşırken gözler asgari ücrete yapılması muhtemel ara zamma çevrilmişti. Geçim sıkıntısı her geçen gün artarken, Ankara kulislerinden gelen son bilgiler açlık sınırının altında yaşayan dar gelirliyi hayal kırıklığına uğrattı. İktidar cephesinden sızan bilgilere göre, mevcut ekonomik tabloda asgari ücrete herhangi bir ara zam yapılması planlanmıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, asgari ücrete zam için henüz erken olduğunu söyleyerek beklentileri törpülemişti.