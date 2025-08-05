Dün açıklanan enflasyon oranlarıyla 18 bin 562 liraya, en düşük emekli aylığının alım gücü ise 16 bin 540 liraya düştü. Memur ve memur emeklilerine temmuzda verilen yüzde 5’lik zammın yüzde 2.06’sı daha ilk aydan geri alındı, önümüzdeki 5 ay için elde yüzde 2.94 zam kaldı.

TÜİK verilerine göre TÜFE temmuzda yüzde 2.06, ilk 7 aylık dönemde de yüzde 19.08 oldu. Halkın yaşadığı enflasyonu gerçeğe daha yakın hesapladığı ifade edilen Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre ise enflasyonda aylık artış yüzde 3.75, 7 aylık artış da yüzde 34.57 oldu.

3 BİN 542 TL ERİDİ

Asgari ücretliye temmuzda ara zam verilmedi. Yılbaşında 22 bin 104 liraya yükselen asgari ücretin alım gücü TÜİK’in hesabına göre, temmuz sonu itibarıyla 18 bin 562 liraya, ENAG’ın hesabına göre ise 16 bin 426 liraya düştü. TÜİK enflasyonu asgari ücretlinin 7 ayda 3 bin 542 lirasını eritti.

ENAG enflasyonu ise kaybın 5 bin 678 liraya ulaştığını ve asgari ücrete yılbaşında verilen zammın tümden yok olduğunu gösterdi. Temmuzda 16 bin 881 lira yapılan en düşük işçi emeklisinin alım gücü de TÜİK’e göre 16 bin 540 liraya, ENAG’a göre 16 bin 271 liraya düştü.

EMEKLİNİN ZAMMI 1 AYDA GERİ ALINDI

Memur ve memur emeklilerine temmuzda yüzde 5 zam verilmişti. Buna göre memur ve emeklilerinin yüzde 5’lik zammının daha ilk aydan TÜİK’e göre 2.06’sı, ENAG’a göre yüzde 3.75’i uçtu gitti. Elde kalan zam ise ENAG’a göre yüzde 1.25 oldu. Temmuzda 49 bin 558 TL olan en düşük memurun alım gücü 48 bin 558 liraya indi.