İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı kararıyla başlayan siyasi dalgalanma milyonlarca dar ve sabit gelirliyi maaştan vurdu. Asgari ücretlinin maaşından 3 bin 901 lira, en düşük emeklinin aylığından 2 bin 553 lira eksildi.

TÜİK, ocak-nisan dönemini kapsayan 4 aylık enflasyonu da yüzde 13.36 hesapladı. ENAG’ın hesabına göre ise enflasyon nisanda yüzde 4.46, 4 ayda da yüzde 21.43 oldu. Enflasyondaki bu artış yüzünden yılın başında 22 bin 100 lira yapılan asgari ücretin alım gücü nisan sonunda TÜİK hesabına göre 19 bin 499 liraya, ENAG enflasyonuna göre 18 bin 203 liraya düştü.

EMEKLİ EKSİYE DÜŞTÜ

En düşük emekli aylığı yılın başında yapılan yüzde 15.75’lik 14 bin 469 liraya çıkarıldı. Ancak 4 ayın sonunda en düşük emekli aylığının alım gücü TÜİK’in enflasyonuyla 12 bin 764 liraya düştü. ENAG’ın enflasyonuna göre ise en düşük emekli aylığı 11 bin 916 liraya, yani yıl başındaki maaşın da altına düştü. 42 bin 100 lira olan en düşük maaşlı memurun alım gücü de TÜİK enflasyonuyla 37 bin 138 liraya, ENAG enflasyonuyla ise 34 bin 670 liraya geriledi. Memurun maaşından 7 bin 430 lira buhar oldu.