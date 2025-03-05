Başta vergi ve kamu zamları olmak üzere iki aydır yağan zamlar milyonlarca emekli, asgari ücretli, işçi ve memurun maaşını iki ayda mum gibi eritti. Asgari ücretliye yılın başında 5 bin 102 lira zam yapılmıştı. Bu zamdan elde sadece 2 bin 757 TL kaldı. En düşük memur emeklisinin 2 bin 30 liralık zammı ise 2 ayda buhar oldu. Memurun en alttaki emeklisi 51 lira zarara düştü.

Ocak ve şubat aylarının kümülatif enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hesaplamalarına göre yüzde 7.42, Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) hesabına göre ise yüzde 11.87 oldu.

22 bin 104 liralık net asgari ücretin alım gücü TÜİK’in enflasyonuna göre mart başı itibarıyla 20 bin 577 liraya, ENAG’ın enflasyon hesabına göre ise 19 bin 759 liraya düştü. İki aylık yüksek enflasyon kaybı, yıla zaten açlık sınırında başlayan asgari ücretlileri açlık sınırının daha da altına iterek beslenme sorunuyla karşı karşıya bıraktı.

EMEKLİ EKSİYE DÜŞTÜ

En düşük işçi, esnaf ve çiftçi emekli aylığı geçen ay yapılan bin 969 liralık zamla 14 bin 469 TL’ye çıkarılmıştı. Ancak bu aylığın şubat sonu itibarıyla piyasadaki gerçek alım gücü TÜİK enflasyonuna göre 13 bin 470 liraya, ENAG’ın enflasyonuna göre de 12 bin 934 liraya geriledi. En düşük memur emeklisinin aylığı da yıl başında yapılan 2 bin 30 liralık zamla 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya çıkarılmıştı. ENAG’ın enflasyonuna göre bu emeklilerin alım gücü 2 bin 81 lira eriyerek 17 bin 536 liraya, yani zamdan önceki aylığının 51 lira altına düştü. Enflasyonun bu hızla artması halinde mart sonunda diğer emeklilerin yıl başı zamlarından da eser kalmayacak.

Memur maaşı 37 bine düştü

Yılın başında maaşlarına enflasyon kaybı hariç yüzde 6 zam yapılan memur ve memur emeklileri TÜİK’in yüzde 7.42’lik zammı karşısında dahi eksiye düştü. Daha ilk aydan enflasyon farkı alacağı oluşan memur ve memur emeklilerinin reel kaybı temmuz başına kadar artarak devam edecek. Enflasyon yüzünden kamudaki en düşük memurun maaşı 42 bin 100 liradan 37 bin 633 liraya düştü. İki ayda öğretmenin maaşından 4 bin 917 lira, hemşirenin maaşından 4 bin 731 lira, polisin maaşından da 5 bin 836 lira eksildi.