DİSK-AR tarafından hazırlanan aylık Ücret Kayıpları İzleme Raporu‘nun üçüncüsü yayımlandı. Rapor, emek gelirlerinde vergi ve kesintiler ile enflasyon nedeniyle yaşanan kayıpları izlemeyi amaçlıyor. Raporda, işçiler, memurlar ve emeklilerin ücret, maaş ve aylıklarındaki kayıpları ile alım gücünün erimesi ele alınıyor.

Raporda, "Bilindiği gibi enflasyon ve kesintiler emek gelirleri üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Vergi ve kesintiler nedeniyle harcanabilir parasal gelir azalırken, enflasyon harcanabilir parasal gelirin alım gücünü eritiyor. Dolayısıyla hem vergi ve kesintiler hem de enflasyon bölüşümü daha da adaletsiz hale getiriyor." denildi.

Raporda şöyle denildi:

"DİSK-AR tarafından hazırlanan bu raporda (Mayıs 2025) Ocak, Şubat, Mart ve Nisan 2025’te emek gelirlerine yaşanan birikimli kayıplar ele alınmıştır. Sonraki aylarda kayıplar birikimli olarak hesaplanmaya devam edecektir.

Enflasyonun işçi ücretleri, memur maaşları ve emekli aylıklarında yarattığı toplam kayıp devasa boyutlara ulaşıyor. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan 2025’te TÜİK tarafından ölçülen yüzde 13,36’lık dört aylık resmi enflasyonun emek gelirlerinde yarattığı toplam kayıp en az 176,6 milyar TL oldu. Bu kayıp sonraki aylarda katlanarak devam edecek.

Ocak, Şubat, Mart ve Nisan 2025’te üç aylık resmi enflasyonun sadece işçi ücretlerinde yarattığı kayıp 100,4 milyar TL olarak hesaplanırken memur maaşlarındaki kayıp 34,8 milyar TL, emekli aylıklarındaki kayıp ise 41,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Emek gelirlerindeki üç aylık toplam kayıp ise 176,6 milyar TL olarak hesaplandı.

Enflasyon emek gelirlerini tekil olarak da aşındırıyor. Örneğin 22.105 TL olan net asgari ücrette yaşanan kayıp 2.953 TL oldu. Bu durum asgari ücrete Temmuz 2025’te zam yapılmasını kaçınılmaz kılıyor.

Asgari ücretin bir buçuk katı 31.400 TL ücreti olan bir işçinin enflasyon kaybı 4.195 TL olurken, asgari ücretin iki katı düzeyinde (40.700 TL) ücreti olan bir işçinin enflasyon kaybı 5.311 TL oldu. Enflasyon karşısında, asgari ücretin 2,5 katı geliri olan (50.000 TL civarı) ücreti olan bir işçi 6.310 TL, asgari ücretin 3 katı düzeyinde ücreti olan (78.000 TL civarı) bir işçi 7.478 TL kayba uğradı."