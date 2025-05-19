Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ara zammı ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Asgari ücrete ara zam gündemde mi?" sorusuna, "Bunları konuşmak için henüz çok erken," diyerek resmi bir kararın alınmadığını belirtti.

Bu açıklama, Temmuz ayında asgari ücretin artırılacağına dair beklentileri bir nebze yatıştırsa da, Bakan Işıkhan’ın ifadesi olası bir zammın gündeme gelip gelmeyeceği konusunda belirsizlik yaratıyor.

ENFLASYON VERİLERİ VE ZAMMIN İHTİMALİ

Mart ayında açıklanan enflasyon rakamları da asgari ücretle ilgili beklentileri doğrudan etkileyen bir başka faktör. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayında aylık enflasyon oranını yüzde 2.46 olarak duyurdu. Bu rakam, özellikle memur ve emeklilerin maaşlarına yansıyan enflasyon farkını da belirleyecek. Emekli maaşlarına yapılacak artış oranı, Mart ayı itibarıyla yüzde 10.05 oldu.

Bu arada, asgari ücrete yapılacak olası bir ara zammın, enflasyon rakamları doğrultusunda şekilleneceği öngörülüyor. Ancak şimdilik bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

TEMMUZ'DA NE OLACAK?

Asgari ücret zammı konusunda kesin bir açıklama yapılmasa da, hükümetin enflasyon karşısında vatandaşların alım gücünü korumak için bir adım atması bekleniyor. Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı ve emekli maaşlarındaki artışlar, asgari ücrette de bir değişiklik olup olmayacağı konusunda belirleyici olacak.