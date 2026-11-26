Milyonlarca çalışanın gelirini doğrudan belirleyecek 2027 yılı asgari ücret süreci için geri sayım başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yürütülecek görüşmeler öncesinde, yıl sonu enflasyon verileri ve ekonomik öngörüler dikkate alınarak olası zam hesaplamaları yapıldı.

Piyasa analizlerinde öne çıkan dört temel artış senaryosu, yeni yılda çalışanların eline geçecek net tutarları ortaya koyuyor.

MASADA DÖRT FARKLI ZAM HESABI VAR

Mevcut ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre, komisyon masasında değerlendirilmesi beklenen olası artış oranları ve karşılık gelen net maaş tutarları şu şekilde sıralanıyor:

-Yıllık enflasyonun yüzde 28,4 seviyesinde gerçekleşmesi ve bu oranda artış yapılması durumunda net asgari ücret 36 bin 48 TL'ye çıkıyor.

-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yıl sonu enflasyon beklentisi olan yüzde 29,5 oranının baz alınması halinde ise mevcut maaşa 8 bin 282 TL eklenerek net tutar 36 bin 357 TL seviyesine ulaşıyor.

Enflasyon tahminlerinin üzerinde bir iyileştirme yapılması halinde ise iki seçenek öne çıkıyor.

-Yüzde 30'luk zam senaryosunda net maaş 36 bin 498 TL'ye (yuvarlak hesapla 36 bin 500 TL) yükselirken,

-yüzde 35'lik üst bant artışında çalışanların eline geçecek net rakam 37 bin 901 TL'yi buluyor.

KOMİSYON ARALIK AYININ İLK HAFTASINDA TOPLANACAK

Yeni ücreti belirleyecek resmi süreç, aralık ayının ilk haftasında yapılacak ilk toplantıyla başlayacak.

İşçi, işveren ve hükümet kanadından beşer temsilcinin yer aldığı toplam 15 üyeli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, görüşmelerde enflasyon rakamlarının yanı sıra açlık ve yoksulluk sınırı verilerini de değerlendirecek.

Süreçte hakem rolü üstlenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülecek pazarlıklarda, karar alınması için oy birliği aranmıyor; oylamalarda oy çokluğu yeterli sayılıyor.

İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ'in ise önceki dönemdeki uygulamayı sürdürerek 5 kişilik heyetinin 4 üyesini doğrudan asgari ücretle çalışan işçiler arasından belirlemesi bekleniyor.

NİHAİ KARARIN DÖRT TOPLANTI SONUNDA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Aralık ayı boyunca birer hafta arayla düzenlenecek 3 veya 4 oturumun ardından komisyonun nihai rakamı kamuoyuna duyurması planlanıyor.

Pazarlık turlarının tamamlanmasının ardından, önceki yıllarda olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı değerlendirmelerin ve son dokunuşun nihai zam oranını belirlemesi bekleniyor.