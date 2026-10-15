Yıl sonuna yaklaşılırken kamu ve özel sektör çalışanlarının kilitlendiği 2027 yılı asgari ücret maratonu için geri sayım başladı.

Mevcut durumda net 28 bin 75 TL, brüt 33 bin 30 TL olarak uygulanan asgari ücret için yüzde 25, yüzde 28,4, yüzde 30 ve yüzde 35 artış olasılıkları üzerinden hesaplamalar yapıldı. Yeni ücret seviyesi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayı başında gerçekleştireceği toplantıların ardından netleşecek.

ENFLASYON TAHMİNİ VE OLASI ZAM ORANLARI

Asgari ücretin belirlenmesinde temel gösterge olan gerçekleşen ve beklenen enflasyon verileri masaya yatırıldı. Yeni Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan yüzde 28,4’lük 2026 yıl sonu enflasyon hedefi ile olası refah payı artışlarına göre öne çıkan 4 senaryo şöyle listeleniyor:

Yüzde 25 Zam Senaryosu: Net ücret 35.094,38 TL’ye, brüt ücret 41.287,50 TL’ye yükseliyor. İşverene indirimli maliyeti ise 51.093,29 TL oluyor.

Yüzde 28,4 (OVP Tahmini) Zam Senaryosu: OVP beklentisinin birebir yansıtılması halinde net ücret 36.048,94 TL, brüt ücret 42.410,52 TL, işveren maliyeti ise 52.483,02 TL seviyesine ulaşıyor.

Yüzde 30 Zam Senaryosu: Enflasyon üzerine sınırlı refah payı eklenmesi durumunda net ücret 36.498,15 TL’ye, brüt ücret 42.939 TL’ye çıkıyor.

Yüzde 35 Zam Senaryosu: Yüksek refah payı senaryosunda net ücret 37.901,93 TL, brüt ücret ise 44.590,50 TL olarak hesaplanıyor.

ASGARİ ÜCRETİN ETKİLEDİĞİ ÖDEME VE LİMİTLER

Belirlenecek yeni tutar yalnızca asgari ücretlileri değil, sosyal güvenlik ve çalışma hayatındaki birçok kalemi doğrudan etkileyecek. Yeni asgari ücretle birlikte değişecek başlıca ödemeler ve sınırlar şunlardır:

-En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı tutarları

-Kıdem ve ihbar tazminatı taban tutarları

-İş göremezlik ödeneği (rapor parası) ve doğum izni ödemeleri

-Yarı zamanlı çalışan annelere yapılan İŞKUR ödemeleri ve stajyer ücretleri

-SSK, Bağ-Kur, GSS ve isteğe bağlı sigorta primleri ile hizmet borçlanması tutarları

-BES devlet katkısı üst limiti ve otomatik katılım alt sınırı

-Sosyal yardımlardan yararlanmak için esas alınan hanehalkı kişi başı gelir sınırı

KOMİSYON TAKVİMİ VE KARAR SÜRECİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla aralık ayının ilk haftasında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir heyetle çalışmalarını yürütecek. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Tarafların toplantı öncesinde kendi taleplerini netleştirmesi bekleniyor. Alınacak karar 2027 yılı boyunca geçerli olacak ancak mevzuat gereği yıl içinde tekrar güncellenme imkanı da bulunuyor. Belirlenecek rakam aynı zamanda özel sektördeki genel ücret artışları için de temel referans noktasını oluşturacak.