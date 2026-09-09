2027 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme süreci öncesinde, ekonomi yönetiminin açıkladığı Orta Vadeli Program (OVP) verileri doğrultusunda ilk zam senaryoları netleşmeye başladı.

Halen net 28.075,50 TL olarak uygulanan asgari ücretin, OVP’deki yıl sonu enflasyon beklentisi veya 2027 enflasyon hedefi oranında artırılması durumunda ulaşacağı yeni rakamlar hesaplandı.

OVP ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE İLK SENARYOLAR

2026 yılı sonu enflasyon beklentisi OVP’de yüzde 28,4 olarak açıklandı.

Yıl sonu gerçekleşecek enflasyon oranının tamamının asgari ücrete yansıtılması durumunda, net asgari ücretin 7.973,44 TL artışla 36.048,94 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

Buna karşın, OVP’de 2027 yılı için belirlenen yüzde 21’lik enflasyon hedefi esas alındığında ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Yüzde 21 oranındaki artış senaryosunda net asgari ücret 5.895,86 TL’lik yükselişle 33.971,36 TL olarak hesaplanıyor.

ALIM GÜCÜ KAYBI VE TÜİK VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 31,51 olarak gerçekleşirken, yılbaşından bu yana yaşanan toplam fiyat artışı yüzde 22,07’ye ulaştı.

DİSK-AR tarafından yapılan hesaplamalara göre, enflasyon karşısında asgari ücretlinin ilk 8 aydaki satın alma gücü kaybı 6.196 TL olarak kaydedildi.

Bu durumun, komisyon görüşmelerinde işçi tarafının en önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor. İşçi temsilcilerinin, oluşan bu kaybın telafi edilmesi ve ücrete refah payı eklenmesi yönündeki talepleri masaya getirmesi öngörülüyor.

GIDA, KONUT VE ULAŞTIRMADKİ YÜKSEK ARTIŞLAR

Temel harcama kalemlerindeki fiyat artışlarının genel enflasyonun üzerinde seyretmesi dikkat çekiyor. Ağustos ayı verilerine göre:

Gıda enflasyonu: Yüzde 33,79

Ulaştırma artışı: Yüzde 35,08

Konut grubu artışı: Yüzde 39,77

Gıda, barınma ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlardaki bu artış oranlarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki pazarlıklarda doğrudan dikkate alınacağı değerlendiriliyor.

GÖZLER ARALIK AYINDA

2027 yılında geçerli olacak asgari ücret, İşçi, İşveren ve Hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında yapacağı toplantıların ardından netlik kazanacak. Resmi kararın aralık ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.

Açıklanan enflasyon tahminleri ve yapılan hesaplamalar, komisyon kararı açıklanana kadar olası zam senaryoları olarak takip edilecek.