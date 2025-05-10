2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Yeni asgari ücret 628 dolara denk geliyordu. Ancak döviz kurlarındaki oynaklık, ve yüksek enflasyon nedeniyle, Türk Lirası'nda kayıplar hız kazandı.

2024 yılına 29,53 lira seviyesinden başlayan dolar kuru, yıl sonunda 35,25 lira seviyesine ulaşmıştı. 2024 yılında 17 bin 2 lira olan asgari ücret de 482 dolara kadar gerilemişti.

Cumhuriyet'in haberine göre, Dolar/TL (Mayıs 2025 ilk haftası itibarıyla) 38,74 lira seviyesine çıkarken, 22 bin 104 lira olan asgari ücret de dolar bazında 570,57 seviyesine geriledi. Kur kaybı 57 dolar olarak hesaplandı.

KAYIP 2 BİN LİRAYI AŞTI

Görülen 57 dolarlık gerileme, TL cinsinden yaklaşık 2 bin 200 liralık bir kaybı ifade ediyor.

İlk belirlendiğinde 628 dolara denk gelen asgari ücret, şu anki kurla 570 dolara kadar düşmüş halde. Kurda yaşanan yüzde 10’luk artış, maaşlarda da ciddi bir alım gücü kaybına neden oldu.

Yurt içinde son zamanlarda yaşanan siyasi gerililer ve para politikasına yönelik gelişmeler kur üzerindeki baskıyı sürdürüyor.