TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti, asgari ücretin yaygın bir ücret olduğu düşünülerek güncellenmesi, konunun tüm boyutlarıyla araştırılarak sorunların çözümüne yönelik alınabilecek tedbirlerin ve yapılabilecek düzenlemelerin belirlenmesi amacıyla araştırma önergesi verdi.

İYİ Parti'nin verdiği önerge, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

'GÜNCELLEME OLMAZSA FARK 5 BİN 310 TL OLACAK'

Önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, şöyle konuştu:

"Birleşik Kamu-İş açlık sınırını açıkladı, haziran ayı açlık sınırı 27 bin 415 lira olarak açıklandı. Asgari ücret, açlık sınırının bugün itibarıyla -eğer güncelleme olmazsa bu fark daha da açılacak- itibarıyla 5 bin 310 lira altında.

İYİ Parti Grubu olarak yılbaşında asgari ücret için hükümetten talebimiz 28 bin liraydı. Kendimizle tutarlı olarak bu 28 bin lirayı alıyoruz, yüzde 21'den 29'da 8 puanlık bir artış var; bunu 28 bin liralık talebimizin üzerine koyduğumuzda bizim bugün için hükümetten beklentimiz asgari ücretin 29 bin 850 liraya çıkartılmasıdır.

AKP uyguladığı bütün hatalı politikaların bedelini ya emekliye ödetiyor ya asgari ücretliye ödetiyor ya da memura ödetiyor. Yapılması gereken şey Asgari Ücret Tespit Komisyonu mutlak surette değiştirilmesidir. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda asgari ücretli yok. Asgari ücretlinin mutlak surette orada olması lazım. Ücret artışlarına baz teşkil edecek objektif bir kriter olmalı, o da nominal millî gelir büyümesidir yani enflasyonlu ve büyümeli millî gelirdeki artış neyse, asgari ücretin bir defa onun altında olmaması gerekir."

'EMEKLİ MAAŞI' TEPKİSİ

Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ise asgari ücretli, emekli ve memura yapılan zamların "yandaş" müteahhitlerin işlettiği otoyolların ücretlerine yapılan zamların altında kaldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Asgari ücretliye yüzde 30, emekliye yüzde 15, memura güya yüzde 11,54 zam yapan AKP iktidarı, mesela yandaş müteahhitlerin işlettiği hazine garantili Kuzey Marmara Otoyolu'na ne kadar zam yapmış olabilir? Söyleyeyim: Tam yüzde 65 oranında yani neredeyse memura yapmış olduğu zammın 6 katını vermiş."

'ASGARİ ÜCRET 3 ÇEYREĞİN ALTINA DÜŞTÜ'

İktidarın ilk dönemi ve günümüzün alım gücünü karşılaştıran CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da asgari ücretlinin alışveriş yaparken boynu bükük kaldığını belirterek asgari ücret politikasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Alım gücü üzerinden, sizin üç harfli marketlerdeki dana kıyma üzerinden baktığımızda 52,5 kilogram kıyma alabiliyorken bugün 43,5 kilogram kıyma alabiliyor; 8,5 kilogram kıyma kayboldu. Çeyrek altın üzerinden baktığımızda 4,5 çeyrek altın alınabiliyorken şu anda 3 çeyrek altına düşmüş durumda. Asgari ücrete acilen ara zam verilmesi ve güncellenmesi gerekmekte. "