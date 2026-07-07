Enflasyonda beklenen artışların yaşanması halinde önümüzdeki ağustos ayında zam tümden sıfırlanacağı gibi asgari ücretli 34 lira eksiye düşecek.

AĞUSTOSTA ERİME 6 BİN

Merkez Bankası daha aşağıda enflasyon tahminleri açıklasa da tüketici fiyatlarındaki artışın yıl sonunda yüzde 30’ları aşması bekleniyor. En son Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre Tüketici Enflasyon Oranları (TÜFE) temmuz ayında yüzde 1.57, ağustos ayında yüzde 1.49 düzeyinde gerçekleşecek. Enflasyon tahminleri tutarsa asgari ücrete yapılan 5 bin 971 liralık zamdan temmuz itibarıyla enflasyonun kopardığı tutar 5 bin 506 liraya, ağustos ayında ise 6 bin 5 liraya yükselecek. Böylece ağustos ayında 28 bin 75 liralık asgari ücretin reel değeri 22 bin 70 liraya düşerek geçen yılın aralık ayındaki 22 bin 104 liranın da altına inecek.