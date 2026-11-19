Yeni yıl öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamalarda süreçle ilgili temel çerçeve çizildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni ücret belirlenirken çalışanların refahı ile işletmelerin sürdürülebilirliği arasında bir denge gözetileceğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan komisyonun aralık ayında toplanacağını hatırlatarak çalışanları enflasyona karşı koruma ve mümkün olan en yüksek seviyeyi belirleme hedefinde olduklarını aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise ekonomi programının temel amacının sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı sağlamak olduğunu kaydetti.

KOMİSYONUN YAPISI VE TOPLANTI TAKVİMİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma düzenine ilişkin bilgi veren uzmanlar, refah payı kıstasının komisyon tarafından belirlendiğini aktardı.

Beş işveren, beş işçi ve beş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilisi olmak üzere toplam 15 üyeden oluşan komisyonun, aralık ayının ilk haftasından itibaren toplam dört toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Görüşmelerde bir işçinin aylık gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçları ile güncel enflasyon verileri dikkate alınacak.

ENFLASYON VERİLERİ VE OLASI ZAM SENARYOLARI

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 29,5, Piyasa Katılımcıları Anketi beklentisinin ise yüzde 30,9 seviyesinde olduğuna işaret eden uzmanlar, piyasalarda asgari ücret artışı için yüzde 25 ile yüzde 40 aralığında senaryoların konuşulduğunu belirtti.

Uzmanların hesaplamalarına göre bu oranlar doğrultusunda ortaya çıkabilecek olası net asgari ücret tutarları şu şekilde sıralanıyor:

Yüzde 25 zam durumunda: 35 bin 94 TL

Yüzde 30 zam durumunda: 36 bin 498 TL

Yüzde 35 zam durumunda: 37 bin 901 TL

Yüzde 40 zam durumunda: 39 bin 305 TL

İŞVEREN MALİYETLERİ VE TEŞVİK DURUMU

Uzmanlara göre mevcut veriler ışığında masadaki en güçlü ihtimal yüzde 30 oranındaki artış olarak öne çıkıyor.



Yüzde 30'luk zam senaryosunun gerçekleşmesi halinde brüt asgari ücretin 42 bin 930 TL seviyesine yükseleceği hesaplanıyor.

İşveren kesiminin tutumunun süreçte belirleyici olacağına değinen uzmanlar, teşvik durumlarına göre ortaya çıkacak maliyet farklarını da paylaştı.

Buna göre yüzde 30'luk artış senaryosunda imalat sektöründeki brüt maliyetin yüzde 18'lik farkla 50 bin 990 TL olacağı, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu bulunması nedeniyle teşvikten yararlanamayan işverenler için ise bu tutarın 53 bin 137 TL'ye ulaşacağı ifade edildi.

80'İN ÜZERİNDE KALEM ETKİLENECEK

Asgari ücrette yapılacak değişikliğin yalnızca bu ücretle çalışanları kapsamadığını vurgulayan uzmanlar, toplamda 80'in üzerinde parametrenin yeni rakama göre güncelleneceğini belirtti.

Yapılacak artışla birlikte doğum ve askerlik borçlanması tutarları, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı tavan ve taban rakamları ile genel sağlık sigortası primleri gibi pek çok kalemde de değişiklik yaşanacak.