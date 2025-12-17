Bir televizyon programına konuk olan ekonomist Muhammed Bayram, devam eden görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayram, TÜRK-İŞ’in toplantılara katılmamasının önemli bir tercih olduğuna dikkat çekti. Geçen yıl da benzer bir durum yaşandığını hatırlatan Bayram, şu ifadeleri kullandı:

"TÜRK-İŞ masadan kalkmasaydı 22 bin 104 TL, 25 bin TL olacaktı. Bu rakamı belirleme yetkisi işçi ve işverende ama maalesef bu toplantıda biraz politize olunmuş bir durum var bence."

ASGARİ ÜCRETTE RAKAMLAR MASADA

Asgari ücretin devlet tarafından belirleniyormuş gibi bir algı oluşturulduğunu savunan Bayram, mevcut tabloyu rakamlarla anlattı. Yıl sonu enflasyon farkının yüzde 31-32 bandında gerçekleşmesinin beklendiğini belirten Bayram, TÜRK-İŞ’in açıkladığı açlık sınırının 29 bin 282 TL’ye ulaştığını, mevcut asgari ücretin ise 22 bin 104 TL olduğunu hatırlattı. İşverenin toplam maliyetinin 30 bin 621 TL seviyesinde bulunduğunu vurgulayan Bayram, bu maliyetin işçi ve işveren adına ödenen sigorta primlerini de kapsadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa süre önce TİSK’in genel kurulunda yaptığı konuşmaya da değinen Bayram, sürece dair şu değerlendirmeyi yaptı:

"Devlet asgari ücretten vergi almayarak çok ciddi bir vergiden geçmiş durumda. İşçi tarafı toplantıya katılmıyor, devlete topu atmak için. İşveren belirleyecek aslında bu rakamı. Devlet işçiyi ezdirmemek için önlemler alacak."

YÜZDE 28 ÖNE ÇIKIYOR

Masadaki zam senaryolarının yüzde 25 ile yüzde 35 arasında değiştiğini ifade eden Bayram, kendi beklentisini şu sözlerle dile getirdi:

"En yüksek ihtimalle yüzde 28 olacağını düşünüyorum. 2026 bütçe görüşmelerinde sigorta gelirlerinin tahmini artış oranı yüzde 28 olarak belirlendi. Bundan dolayı bu rakamın üzerinde duruyorum."

30 BİN TL'YE TAMAMLANIR MI?

Asgari ücretin 30 bin TL seviyesine ulaşıp ulaşmayacağına da değinen Bayram, oransal artıştan ziyade alım gücünün korunmasının önemli olduğuna işaret etti. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girebileceğini savunan Bayram, "Oransal zam ne olursa olsun alım gücünü koruyamadıktan sonra bu rakamların hiçbir önemi yok. Son bir dokunuşla Sayın Cumhurbaşkanımızın asgari ücreti 30 bin TL'ye tamamlayacağını düşünüyorum" dedi.

Enflasyonla mücadelede mesafe alındığını belirten Bayram, mevcut artışların alım gücünü korumakta yetersiz kaldığını söyledi. Ara zam yapılması gerektiğini vurgulayan Bayram, "Şu anda enflasyon yüzde 31. Sene başında yüzde 30 zam yapılmıştı asgari ücrete. Zaten şu anda yapılan zam eridi" ifadelerini kullandı.

KARAR NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sürecin uzamayacağını öngören Bayram, 2026 yılı için ara zam beklemediğini dile getirerek, "Komisyon görüşmeleri 4. toplantıya kalmaz, 3. toplantıda biter" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

Zam oranlarına göre olası asgari ücretler:

Yüzde 20 zam: 26 bin 524 TL

Yüzde 25 zam: 27 bin 630 TL

Yüzde 30 zam: 28 bin 735 TL

Yüzde 35 zam: 29 bin 840 TL

Yüzde 40 zam: 30 bin 945 TL