2027 yılı asgari ücret zammına ilişkin bütçe teklifinde yer alan vergi istisnası desteği, yeni maaş için dikkat çeken bir hesaplamayı gündeme getirdi.

Çalışanlara yönelik desteğin yüzde 33,7 artırılarak 1 trilyon 460 milyar TL’ye çıkarılması öngörülürken, aynı oranda zam yapılması halinde net asgari ücretin 37 bin 536 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

37 BİN TL'Yİ AŞAN ASGARİ ÜCRET SENARYOSU

2026 yılında net 28 bin 75 TL olarak uygulanan asgari ücrete yüzde 33,7 zam yapılması durumunda, çalışanların eline geçecek tutar 37 bin 536,94 TL’ye ulaşacak.

Bu senaryoda net maaşta yaklaşık 9 bin 461 TL artış yaşanacak.

Hesaplamaya göre brüt asgari ücret 44 bin 161,11 TL’ye, işverenin aylık toplam maliyeti ise 54 bin 649,38 TL’ye çıkacak.

2027 yılı bütçe teklifinde asgari ücret vergi istisnası için 1 trilyon 460 milyar TL kaynak ayrılması planlanıyor.

2026 yılı bütçe teklifinde aynı kalem için öngörülen yaklaşık 1 trilyon 92 milyar TL ile karşılaştırıldığında, kaynakta yüzde 33,7 artış hesaplanıyor.

Ancak vergi istisnası desteğindeki artışın asgari ücrete aynı oranda zam yapılacağı anlamına gelmediği vurgulanıyor.

Yüzde 33,7’lik artış, 2027 yılı asgari ücretine ilişkin kesinleşmiş bir karar değil, olası zam senaryolarından biri olarak değerlendiriliyor.