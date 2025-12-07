Önümüzdeki yılın maaşlarının belirleneceği asgari ücret için nefesler tutulmaya başlandı; gözler cuma günü ilk toplantısını yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi.

Milyonların merakla beklediği asgari ücretle ilgili siyasi partilerden çağrılar da peş peşe gelirken Sözcü TV'de "Aslı Kurtuluş Mutlu ile Sözün Aslı" programında bu konu masaya yatırıldı.

Sözcü ekonomi muhabiri Erdoğan Süzer, olası zam senaryoları ve bunların Türk-İş'in açıkladığı "açlık sınırı"nın karşısındaki yetersizliğine vurgu yaptı.

Oranları kalem kalem hesaplayan Süzer; yüzde 20, 25, 30, 35 ve 40'lık artış üzerinden gelebilecek maaş artışlarını aktardı.

Asgari ücrete yüzde 20'nin altında zam yapılma ihtimalinin düşük olduğunu belirten Süzer, yüzde 25'lik zammınsa işveren ve hükümetin istediği oran olduğuna vurgu yaptı.

'YÜZDE 100 BİLE YOKSULLUĞUN ALTINDA KALIYOR'

Erdoğan Süzer'in değerlendirmeleri özetle şöyle:

"Yüzde 20 vermezler ama diyelim ki verdiler. Benim şimdiye kadarki deneyimim gösteriyor ki AKP iktidarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan “işçiler yoktur” dedirtmez. Türk-İş girmezse Hak-İş’i alır.

Şimdi yüzde 20 olması durumunda ücret 26.525 lira olacak: Açlık sınırı şu anda 29'un üzerinde.

Asıl olması istenen, işverenin ve ekonomi yönetiminin istediği yüzde 25; ilave 5 bin 500 lira

Yüzde 30 da olabilir; buna bile "insaf" diyoruz; oysa enflasyon yeni 30’a gelmeye çalışıyor. Böylece 6 bin 500 lira civarı bir artış olacak.

Belki buna bir 35 ekleyelim, 29.840 lira oluyor. Bir de 40 yazalım, çok görünmeyecek ama 30.946 lira olacak.

Türk-İş'in yaptığı son açıklamada açlık sınırı şu anda 30 bin lira, yoksulluk sınırıysa 100 bin liraya dayandı ve biz yüzde 40’ın bir hayal olduğunu söylüyoruz. Yüzde 100 bile olsa yoksulluk sınırının çok az üstü.

Yüzde 20, 25, 30’u konuşuyoruz çünkü beklenti o yönde. Aslında yüzde 100'ü konuşmak lazım."

İŞTE ASGARİ ÜCRETTE SENARYOLAR...

2026'dan itibaren geçerli olacak maaş için masada 26 bin liradan 30 bin liraya kadar rakamlar yer alıyor.

İşte masada konuşulan senaryolar: