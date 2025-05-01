Ali Can POLAT

Milyonlarca işçinin aldığı asgari ücret, açlık sınırının altında kalmışken bu asgari ücreti belirleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk-İş, Hak-İş gibi sendika yöneticileri dün gece halı saha maçındaydı. 2025 başında yüzde 30’luk zamla açıklanan asgari ücret yılın 4’üncü ayında açlık sınırının yaklaşık 2 bin TL gerisinde kalmış, iş cinayetleri ile her gün onlarca işçi hayattan kopuyor, sofrası her geçen gün küçülen kamu emekçisi ek zam için sokaklarda, geçinemeyen emekliler ucuz ekmek kuyruklarında, birçok sendika üyesi ve öğrenci 1 Mayıs öncesi gözaltına alınmış durumdayken ülkenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iktidara yakınlığıyla bilinen sendika yöneticileri ile futbol maçı yaptı.

SGK takımına ödül

Bakanlığın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çerçevesinde 2’nci kez düzenlediği İşçi, İşveren ve Kamu Çalışanları Futbol Turnuvası dün gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)’in yer aldığı turnuvada Bakan Işıkhan, birinci olan SGK takımına madalya ve kupasını verdi.