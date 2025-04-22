ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı tarife savaşlarının ardından kontrolden çıkan ons altın, 3 bin 500 dolara yükselerek tarihinin en yüksek seviyesini yeniledi.



Ons tarafında yaşanan yükseliş, Türkiye'de gram ve çeyrek altın gibi sarrafiye sınıfı altınların da hızla değer kazanmasına neden olurken, yeni yıla 4 bin 745 liradan merhaba diyen çeyrek altının değeri 7 bin 100 liraya ulaştı. Gram altın ise Kapalıçarşı'da 4 bin 345 lira seviyesinde işlem görüyor.

ASGARİ ÜCRET 3 ÇEYREĞİN EŞİĞİNDE



Öte yandan altın fiyatlarında yaşanan yükseliş ve Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, milyonlarca dar gelirlinin alım gücünün erimesine neden olmakta. Halihazırda 22 bin 104 lira olan asgari ücret, Cumhuriyet tarihinde ilk kez 3 çeyrek altın fiyatının altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya.



Ekonomistler, küresel piyasalardaki belirsizliklerin artması ve Türkiye ekonomisindeki çalkantıların sürmesi halinde altındaki yükselişlerin devam edeceğine dikkat çekiyor.





