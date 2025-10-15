Emekliler için bankalar arasındaki promosyon yarışı hız kesmeden sürüyor. Bazı bankaların 32 bin liraya kadar promosyon teklif ettiği dönemde, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş artışların devam edeceğini söyledi.

Karakaş, “Yine de sakin olmak gerekiyor. Ocak ayında memur, işçi ve emekli maaşlarında artış söz konusu. Maaş artışına bağlı olarak ocak ayını beklemelerini söylüyorum çünkü bu rakamlar yükselecek. Bankalar da bu promosyonları artıracak, dolayısıyla ocak ayını beklemekte fayda var” diyerek, en yüksek promosyonun 2026 Ocak ayında görüleceğine dikkat çekti.

PROMOSYON ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

TGRT Haber'in canlı yayında emeklilerin promosyonlardan daha fazla yararlanabilmesi için önemli ipuçları paylaşan Karakaş,

“2-3 maaş alanlar, tüm maaşları için topluca pazarlık yaparsa daha yüksek promosyon alabilir. Yetim maaşı alan çocuklar da, dul maaşı alanlar da bu promosyon ödemesinden yararlanabilir” ifadelerini kullandı.

Uzman isim, bankalarla yapılan anlaşmalarda vatandaşların yasal haklarını da hatırlatarak,

“Zaten anlaşması olan kişiler için, ayrıldıkları banka ceza uygulayamaz. İstediğiniz zaman cayma hakkınız var. Verdiği promosyon tutarı düşüldükten sonra başka bankaya geçebilirsiniz. Bankaya kredi borcunuz olsa da emekli maaşınızı alıp bankadan ayrılabilirsiniz” dedi.

Bu açıklamalarla birlikte Karakaş, bankalar arası geçiş sürecinde vatandaşların cezai yaptırım korkusuna kapılmadan pazarlık yapabileceğini vurguladı.

ASGARİ ÜCRETTE 2026 BEKLENTİSİ

Yeni yılda milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için de öngörülerini paylaşan Karakaş,

“Asgari ücretin en az 27 bin, en fazla 28 bin lira olmasını bekliyorum” dedi.

Ekonomi yönetiminin sıkı bir para politikası izlediğine dikkat çeken Karakaş, 2025 yılı enflasyon tahmininin yüzde 30’u geçmeyeceği yönünde revize edildiğini belirtti.

“2025 enflasyonu revize edildi; en fazla yüzde 30 enflasyon beklentisi var. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda, en düşük yüzde 25, en yüksek yüzde 30 bandında bir zam bekleniyor. Bu da 27-28 bin lira civarında bir asgari ücret anlamına geliyor. Beklentimi koruyorum” ifadelerini kullanan Karakaş, çalışanların alım gücüne doğrudan etki edecek yeni ücret artışının gerçekçi bir çerçevede değerlendirildiğini söyledi.