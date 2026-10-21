Meclis’e sunulan yeni yıl bütçesindeki vergi muafiyeti kalemlerini inceleyen SGK uzmanı İsa Karakaş, 2027 yılı asgari ücret artışının yüzde 30’un altında kalmayacağını öngördü.

Yeni yıl asgari ücretinin nihai miktarı, önümüzdeki süreçte yürütülecek görüşmeler ve alınacak resmî kararlar doğrultusunda netleşecek.

Mevcut bütçenin henüz bir seçim bütçesi niteliği taşımadığını kaydeden Karakaş, olası bir seçimin 2027 yılının sonlarında ya da Nisan 2028’de yapılabileceği değerlendirmesinde bulundu.

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ ÇAĞRISI

Türkiye’deki haftalık 45 saatlik çalışma süresinin Avrupa standartlarının üzerinde bulunduğunu vurgulayan Karakaş, çalışma süresinin 40 saate indirilmesi çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa ülkelerine göre daha verimli mi çalışıyoruz? Cevabı hayır. Artık 40 saatlik uygulamaya geçmemizin zamanı geldi. İşverenin haftalık 45 saati 40 saate indirmesi durumunda aradaki fark için devlet yeni bir teşvik verebilir. Çalışma sürelerinin düşmesi iş stresini, hastalıkları ve iş kazası maliyetlerini azaltacaktır."