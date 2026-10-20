Emeklilik için eksik prim günlerini tamamlamak isteyenler açısından yıl sonu yaklaşırken borçlanma maliyetleri yeniden gündeme geldi. Asgari ücrette yapılacak artışın borçlanma tutarlarına da yansıması beklenirken, askerlik ve doğum borçlanması yapmayı ya da Bağ-Kur primlerini ihya etmeyi planlayanlar için zaman daralıyor. Mevcut tutarlar üzerinden işlem yapmak isteyenlerin yıl sonuna kadar harekete geçmesi, yeni yılda başvuracaklara kıyasla daha düşük ödeme yapmalarını sağlayabilir.

2027 ASGARİ ÜCRET SÜRECİ ARALIKTA BAŞLAYACAK

2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için çalışmaların aralık ayında başlaması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantılarını ay içinde gerçekleştirecek. Yeni ücretin en geç 31 Aralık'ta açıklanması öngörülüyor.

Asgari ücret belirlenirken çalışanların geçim koşulları, satın alma gücü ve işverenlerin maliyetleri gibi çeşitli unsurlar değerlendiriliyor. Enflasyon verileri de yeni ücretin belirlenmesinde etkili olan temel göstergeler arasında yer alıyor.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 30'A YAKLAŞTI

Yıl sonu enflasyonuna ilişkin tahminler de asgari ücret hesaplamalarında öne çıkıyor. Üç aylık enflasyon yüzde 5,57 olarak gerçekleşirken, Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülüyor. Piyasa anketlerinde ise beklentilerin yüzde 29-30 aralığında yoğunlaştığı görülüyor.

ASGARİ ÜCRET 36 BİN 500 TL'YE ÇIKABİLİR

Geçen yıl asgari ücrete, gerçekleşen ve beklenen enflasyon ortalamaları dikkate alınarak yüzde 27 zam yapılmıştı. 2027 yılı için de yüzde 25 ile yüzde 30 arasında değişen artış senaryoları üzerinde duruluyor.

Mevcut net asgari ücret olan 28 bin 75 lira 50 kuruş üzerinden yapılan hesaplamalara göre, olası zam oranları yeni ücrette farklı seviyelere işaret ediyor.

- Yüzde 25 zam: Brüt ücretin 41 bin 287 lira 50 kuruşa, net ücretin yaklaşık 35 bin 95 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

- Yüzde 28,4 zam: Orta Vadeli Program'daki yıl sonu enflasyon tahmininin esas alınması durumunda brüt ücretin 42 bin 410 TL, net ücretin yaklaşık 36 bin 49 TL olması öngörülüyor.

- Yüzde 30 zam: Brüt asgari ücretin 42 bin 939 TL'ye, net ücretin ise 36 bin 500 TL'ye ulaşacağı hesaplanıyor.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASINDA MALİYET ARTABİLİR

Emeklilik için eksik prim günlerini borçlanarak tamamlamak isteyenlerin ödeyeceği en düşük tutarlar, asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Bu nedenle yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam, borçlanma maliyetlerini de artırabilecek.

Doğum borçlanmasında ödenecek tutar, asgari ücretin yüzde 32'si esas alınarak hesaplanıyor. Askerlik ve yurt dışı borçlanmalarında ise asgari ücretin yüzde 45'i oranı uygulanıyor.

Bağ-Kur kapsamında geçmiş dönem prim borçlarını ihya ederek emeklilik için gerekli günleri tamamlamak isteyen esnafın ödemeleri de asgari ücretin yüzde 45'i üzerinden hesaplanıyor.

YIL SONUNA KADAR BORÇLANMA HESABI ÖNEM KAZANIYOR

Asgari ücrette beklenen artışın borçlanma tutarlarına yansıması halinde, yıl sonuna kadar işlem yapanlarla yeni yılda başvuranlar arasında önemli maliyet farkları oluşabilecek. Yapılan hesaplamalarda farkın 50 bin ila 75 bin TL'ye ulaşabileceği belirtiliyor.

Bu nedenle doğum veya askerlik borçlanması yapmayı, yurt dışı borçlanmasıyla eksik primlerini tamamlamayı ya da Bağ-Kur ihyası gerçekleştirmeyi düşünenlerin başvuru zamanını ve ödeyecekleri tutarı dikkatle hesaplaması gerekiyor.

Not: Haberdeki zam oranları ve borçlanma farkları öngörü ve senaryolara dayanmaktadır. Kesin tutarlar, 2027 asgari ücretinin açıklanması ve ilgili düzenlemelerin netleşmesiyle belli olacaktır.