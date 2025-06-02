SGK uzmanı Özgür Erdursun'un değerlendirmelerine göre, asgari ücret artışının yıllık enflasyona etkisi oldukça sınırlı.

Merkez Bankası raporları ve diğer ekonomik analizler, asgari ücretteki artışın enflasyonu yalnızca yüzde 1,5 ile yüzde 3 arasında etkileyebileceğini gösteriyor. Erdursun, örnek vererek, "Yüzde 30’luk bir artış, enflasyonu yalnızca yaklaşık yüzde 1,5 oranında etkiler" dedi. Bu açıklama, asgari ücret artışlarının genel ekonomik dengeyi ciddi şekilde sarsmadığını ortaya koyuyor.

MİLYONLAR ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNİYOR

Türkiye'de asgari ücretle geçinen kişi sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte, tahminlere göre bu rakam yaklaşık 7,1 milyon.

Bu da ülke genelindeki ücretli çalışanların yaklaşık yüzde 45’ine denk geliyor. 2024 yılı Aralık verilerine göre Türkiye'de toplam 15 milyon 582 bin 255 ücretli çalışan bulunuyor. Asgari ücretle geçinen bu büyük kesim, Temmuz ayında yapılacak ara zammı beklerken, hükümetin vereceği karar merakla bekleniyor.

TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLUR MU?

Özgür Erdursun Dünya Gazetesi'nde yazmış olduğu köşe yazısında, 2025 yılı 2025 yılı Ocak ayında asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zammın ardından Temmuz ayında yapılacak olası ara zammın belirsizliğini koruduğunu belirtti.

Hükümetin bu konudaki kararını açıklaması bekleniyor. 2025 yılı için hedeflenen enflasyon oranı ise yüzde 24 ile yüzde 29 arasında bulunuyor. Bu hedef doğrultusunda, yılın ilk yarısında yapılan yüzde 30’luk artışın yeterli görülebileceği ve Temmuz’da zam yapılmayabileceği ifade ediliyor.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ ENFLASYON ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİSİ

Özgür Erdursun, asgari ücret artışının enflasyon üzerinde oluşturabileceği etkileri üç ana başlık altında değerlendirdi:

Maliyet Enflasyonu: İşverenlerin artan işçilik maliyetlerini ürün fiyatlarına yansıtması enflasyonu artırabilir. Bu durum, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ’ler) için geçerli olabilir.

Talep Enflasyonu: Ücret artışı, çalışanların alım gücünü artırarak tüketim harcamalarını yükseltebilir ve talep yönlü enflasyonu tetikleyebilir.

Psikolojik Etki: Enflasyon beklentileri yönetilemezse, piyasada "zam gelmeden zam yapma" eğilimi ortaya çıkabilir.

Erdursun, ara zam yapılmaması durumunda sabit gelirli kesimin alım gücünün daha da düşeceğini ve bu durumun ekonomik durgunluğa yol açabileceğini belirtti. "Eğer ara zam yapılmazsa, alım gücü düşen sabit gelirli kesim talep daralmasına yol açar ve bazı sektörlerde durgunluk riski artar" ifadeleriyle bu olası durumu dile getirdi.

ENFLASYONU ETKİLEMEDEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLEBİR ?

Erdursun, asgari ücret artışının maliyet etkisinin sınırlı tutulabilmesi için bazı önerilerde bulundu. "Temmuzda belirlenen bir ücret tutarının sigorta primi ve vergiden muaf tutulması, hem işvereni yormaz hem de çalışanın cebine doğrudan yansır" dedi. Ayrıca, vergi dilimlerinde yapılacak düzenlemelerle, asgari ücretin üzerindeki maaşlar da korunabilecektir.

ZAM BEKLENTİSİ YÜKSELİYOR

Temmuz ayı yaklaşırken, sabit gelirli milyonlarca çalışan, artan yaşam maliyetleri karşısında alım güçlerini koruyacak bir zam beklentisi içinde. Hükümetin vereceği karar, hem çalışanların yaşam standardını hem de genel ekonomik dengeleri büyük ölçüde etkileyecek.