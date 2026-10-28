Milyonlarca çalışanı ve işvereni doğrudan ilgilendiren 2027 yılı asgari ücret belirleme süreci için geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında gerçekleştireceği resmi toplantılar öncesinde, muhtemel zam oranları üzerinden yeni ücret hesaplamaları yapılmaya başlandı.

MASADAKİ ÜÇ FARKLI ZAM SENARYOSU

Gündeme gelen tahmin ve veriler doğrultusunda 2027 yılı için yüzde 28,4, yüzde 30 ve yüzde 33,7 olmak üzere üç temel artış oranı üzerinde duruluyor. Bu oranlara göre şekillenen olası net ve brüt ücret tablosu şu şekilde:

%33,7 Zam Senaryosu (Bütçe Vergi İstisnası)

2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nde asgari ücret vergi istisnası için ayrılan 1 trilyon 460 milyar TL’lik kaynak, bir önceki yıla göre yüzde 33,7’lik bir artışa denk geliyor. Artışın asgari ücrete aynı oranda yansıması durumunda, net asgari ücretin 37 bin 536 TL’ye, brüt ücretin ise 44 bin 161 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

%28,4 Zam Senaryosu (OVP Enflasyon Hedefi)

Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan yüzde 28,4’lük yıl sonu enflasyon tahmini baz alındığında, net asgari ücretin 36 bin 49 TL’ye, brüt ücretin ise 42 bin 410 TL seviyesine çıkacağı hesaplanıyor.

%30 Zam Senaryosu

Yuvarlak oranlı bir artış ihtimalini temel alan yüzde 30'luk zam senaryosunda ise net asgari ücretin yaklaşık 36 bin 500 TL, brüt tutarın ise 42 bin 939 TL olacağı öngörülüyor.

Hesaplanan tüm bu tutarlar, OVP verileri ve bütçe tahminleri ışığında oluşturulan teknik senaryolardan oluşuyor.

Hükümet veya komisyon kanadından henüz resmi bir rakam açıklanmış değil. 2027 yılında uygulanacak kesin asgari ücret, aralık ayı boyunca yapılacak pazarlıklar ve komisyon kararı sonrasında resmiyet kazanacak.