Yeni yılın yaklaşmasıyla ilk toplantısı gerçekleştirilen asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Ocak ayında açıklanacak rakama ilişkin beklentiler ise netleşmeye başladı. TGRT Haber canlı yayınına katılan ekonomist Filiz Eryılmaz, geçen yıl uygulanan hesaplama yönteminin bu yıl da devam edeceğini söyledi.

"BEKLENEN ENFLASYON" YAKLAŞIMI KORUNACAK

Eryılmaz, ekonomi yönetiminin “gerçekleşen enflasyon” yerine “beklenen enflasyon” yaklaşımını koruduğunu vurguladı. Buna göre Merkez Bankası’nın 2025 için yüzde 16’lık enflasyon hedefinin esas alınacağını belirten Eryılmaz, geçen yıl olduğu gibi bu oranın üzerine yaklaşık 9 puanlık refah payı eklenebileceğini ifade etti. Bu hesabın da yüzde 25’lik zam oranına işaret ettiğini söyledi.

ALT SINIR YÜZDE 23

Zam oranının alt sınırının yüzde 23, üst sınırının ise yüzde 25 olacağını öngören Eryılmaz, 2026 yılında ekonomi yönetiminin daha sıkı bir politika izleyeceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ben maksimum ve olacak oranın da yüksek ihtimali yüzde 25, minimum da yüzde 23 olacak kanaatindeyim. Yüzde 25'in daha üstünde, olması gerekir kesinlikle ama bunun üzerinde bir zam olacağını düşünmüyorum."

Eryılmaz'ın yaptığı hesaplamaya göre 22 bin 104 TL olan asgari ücrete yüzde 23 zam gelmesi halinde yeni rakamlar 27 bin 188 TL, yüzde 25 zamda ise 27 bin 630 TL olacak.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU İLK TOPLATIYI GERÇEKLEŞTİRDİ

Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026’da geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirdi.

Hükümet ve işveren temsilcilerinin katıldığı komisyonun ikinci toplantısı 18 Aralık’ta yapılacak. İlk toplantıya işçileri temsil eden TÜRK-İŞ katılmazken, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katıldı.

İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ BELİRLENDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilk toplantının ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci kez 18 Aralık Perşembe günü bir araya geleceğini açıkladı.