Milyonlarca asgari ücretli 2025 yılını tek bir zamla geçirecek gibi görünürken, 2026'daki zam oranı merak konusu oldu.

Bu konuda dikkat çeken bir tahmin, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’dan geldi. Sözcü TV’de katıldığı yayında, asgari ücrete yapılacak zamma dair beklentilerin çok yüksek olmaması gerektiğini belirten Erdursun, enflasyon ve yüksek yaşam maliyetlerinin maaş artışlarına nasıl etki yapacağına değindi.

2025 yılının başında 22 bin 104 TL maaşla yaşamaya devam eden asgari ücretliler, 2026’da yapılacak zammı merakla bekliyor.

Memur ve emekliler temmuzda ara zam alırken, asgari ücretliler bu zamdan yararlanamadı. Ancak, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Ocak 2026 için yaptığı tahminde dikkat çeken bir oran açıkladı.

EN İ Y İ İ HT İ MALLE Y Ü ZDE 20 ZAM!

Erdursun’un tahminine göre, 2026 yılında asgari ücretli en iyi ihtimalle yüzde 20’lik bir zam alacak. Bu durumda, Ocak 2026’da asgari ücret 26 bin 524 TL’ye çıkacak.

Ancak, Erdursun, bunun sabit gelirli vatandaşlar için yeterli bir artış olmayacağını vurguladı. Kiraların ve diğer harcamaların artmaya devam edeceğini belirten uzman, enflasyonun hâlâ yüksek seviyelerde kalacağını söyledi.