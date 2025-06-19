Türkiye'deki çalışma hayatının temel taşı olan asgari ücret, ekonomik göstergeler ve sosyal politikalarla doğrudan etkileşim içinde.

2024 yılı için brüt 20.002,50 TL, net 17.002,12 TL olarak belirlenen asgari ücret, 2025 başında yapılan yüzde 30’luk artışla brüt 26.005,50 TL’ye, net ise 22.104,68 TL’ye çıkarıldı.

Bu zamla birlikte çalışanların ekonomik olarak bir nebze rahatlaması hedeflenmişti. Ancak, yılın ilk yarısının sonlarına yaklaşırken, enflasyonun hız kesmemesi asgari ücretin alım gücünü yeniden tartışmaya açtı.

2022 VE 2023 YILLARINDA ASGARİ ÜCRETE YILDA İKİ KEZ ZAM YAPILMIŞTI

yapılırken, 2024'te yalnızca ocak ayında bir artış yapılmıştı. Temmuz ayında ise ara zam yapılmadı. Ancak, hem ekonomik koşulların hem de yüksek enflasyonun etkisiyle temmuz ayında bir ara zam gündeme gelmişti.

2022 Temmuz'unda yüzde 30, 2023 Temmuz'unda ise yüzde 34 oranında ara zam yapılmıştı. Bu artışlar, işçilerin gelirlerini enflasyon karşısında koruma amacı taşısa da, yüksek enflasyon nedeniyle yeterli olmamıştı.

2025 yılı başında ekonomi yönetimi, asgari ücrete yalnızca yılda bir kez zam yapılacağını ve temmuzda herhangi bir artış yapılmayacağı açıklamasını yapmıştı.

Ancak, açlık ve yoksulluk sınırlarının asgari ücretten çok daha yüksek olması ve milyonlarca çalışanın geçim sıkıntısı yaşaması, bu açıklamanın yeniden gözden geçirilmesini zorunlu hale getirdi. Ayrıca, emekli ve memur maaşlarındaki artışlarla asgari ücretin sabit kalması, gelir dengesizliğini artırabilir ve çalışma barışını zedeleyebilir.

2025’in ikinci yarısına girerken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı asgari ücretlilerin alım gücünü hızla eritirken, ara zam yapılması sosyal açıdan bir ihtiyaç haline geldi.

Ekonomik dengeler ile sosyal denge arasındaki hassas çizgide, hükümetin dengeleyici ve geçimi önceleyen bir politika setiyle hareket etmesi önem kazanıyor.

Asgari ücretin yalnızca bir rakam olmadığını, ülkedeki ekonomik iklimin, sosyal refahın ve çalışma barışının en somut göstergesi olduğunu belirten Özgür Erdursun, asgari ücret artışı olmaması durumunda diğer ücretlilerin maaşlarında da bir artış olasılığının çok düşük olduğunu ifade ediyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM İÇİN İHTİMAL VERMEDİ

Tüm bu değerlendirmeler ışığında, 2025'te asgari ücrete zam yapılmayacağını düşünen Erdursun, hükümetin işvereni rahatlatacak ve asgari ücretlilere destek sağlayacak yeni politika adımlarına yönelmesi gerektiğine vurgu yaptı.