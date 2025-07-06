Kamuoyu araştırma şirketi SONAR’ın son anketi, halkın geçim derdini bir kez daha gözler önüne serdi. SONAR’ın anket çalışmasına göre; halkın yüzde 86’sı asgari ücrete acil zam yapılması gerektiğini düşünüyor.
İktidarın “Enflasyonun artış hızı zayıfladı” demesine rağmen vatandaşın yüzde 69’u hayat pahalılığının devam ettiğini belirtti.
Yatırım tercihleri sorulan vatandaşlardan yüzde 24’ü herhangi bir yatırım yapabilecek bütçesi olmadığını söyledi.
Son haftalarda parasal durumunuzda bir iyileşme yaşayıp yaşamadığı sorulan vatandaşların yüzde 68.4’ü maddi durumunda gerileme yaşadığını aktardı.